Sharon Osbourne: Da bi se spomnili Ozzyja, privijte glasbo do konca

Mineva leto dni od smrti legendarnega glasbenika Ozzyja Osbourna, pionirja heavy metala. Ob prvi obletnici njegove smrti so se mu z ganljivimi sporočili poklonili žena Sharon, hči Kelly, nekdanji člani skupine Black Sabbath kot tudi številni oboževalci po svetu. V njegovem rojstnem Birminghamu pa so pripravili prvi uradni Ozzy Day, posvečen življenju in zapuščini glasbenika.

Poleg Sharon Osbourne, ki čustev ob prihodu ni skrivala, se je procesije udeležil tudi glasbenikov sin Jack in hčerki Kelly in Aimee. FOTO: Profimedia

Sharon Osbourne, vdova princa teme, kot si je Ozzy prislužil nadimek, je prvo obletnico njegove smrti izkoristila za to, da je oboževalcem sporočila, naj se ga spomnijo z "res glasnim predvajanjem glasbe." V redkem intervjuju za BBC je spregovorila o svojih občutkih po moževi smrti in medtem, ko se ji je glas včasih zlomil od čustev, je povedala, da si želi, da bi se ljudje "spomnili, kako zabaven je bil – zabaven, karizmatičen in resničen". "Kot bi rekel Ozzy: 'Ko se me želiš spomniti, samo močno povišaj glasbo, tako glasno, kot jo lahko, in samo udari z glavo'."

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Ozzy Osbourne Profimedia

Ozzy Osbourne AP

Ozzy Osbourne Profimedia

Ozzy Osbourne AP

Ozzy Osbourne Profimedia

Ozzy Osbourne Profimedia

Ozzy in Sharon Osbourne Instagram













73-letna Sharon je prvo obletnico moževe smrti preživela v njegovem rojstnem Birminghamu, kjer so v sredo prvič pripravili Ozzy Day – brezplačno prireditev v čast legendarnemu frontmanu skupine Black Sabbath, ki je odraščal v mestni četrti Aston. Ob tej priložnosti se ga je spomnila kot izjemno pristnega človeka. "Nikoli se ni pretvarjal, da je nekdo drug. Vedno je bil to, kar je bil, o vsem in vseh je govoril le resnico. Pri njem si vedno vedel, pri čem si," je dejala. "Lahko smo se na smrt sprli, a smo se na koncu vedno smejali, ker bi rekel nekaj tako smešnega, da smo preprosto pozabili na jezo." Posebej ganljiv zapis je na družbenih omrežjih objavila njegova hči Kelly. Priznala je, da je bilo minulo leto najtežje obdobje njenega življenja. "Najtežje ni to, da te ni več. Najtežje je, da te ne morem več objeti, prijeti za roko ali občutiti varnosti, ki si mi jo lahko dal le ti," je zapisala v dolgem pismu pokojnemu očetu. Dodala je, da ga še vedno čuti v tišini, vetru in glasbi ter da je njegova prisotnost še vedno del njenega vsakdana. Ob koncu je zapisala, da jo na dedka vse bolj spominja tudi njen sin Sidney, v katerem prepoznava njegov nasmeh in značaj.

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Poklonili so se mu tudi njegovi dolgoletni glasbeni sopotniki iz skupine Black Sabbath. Kitarist Tony Iommi je zapisal, da še vedno težko verjame, da Ozzyja ni več, ter da ga pogosto gleda v posnetkih na YouTubu, kjer ima občutek, kot da je še vedno z njimi. Ob tem je izpostavil, kako hvaležen je, da so tik pred njegovo smrtjo uspeli odigrati še zadnji koncert v originalni zasedbi v domačem Birminghamu. "Nikoli več ne bo drugega Ozzyja," je zaključil. Le nekaj tednov pred smrtjo je Osbourne namreč kljub slabemu zdravstvenemu stanju še zadnjič stopil na oder na dobrodelnem koncertu Back to the Beginning v Birminghamu, kjer je znova nastopil skupaj z originalnimi člani skupine Black Sabbath. Koncert danes velja za simbolično slovo ene največjih ikon glasbene zgodovine.

Ozzy Osbourne je umrl lansko leto 22. julija v starosti 76 let. Po uradnih podatkih je bil vzrok smrti srčni zastoj, k njegovi smrti pa sta prispevali tudi koronarna bolezen srca in Parkinsonova bolezen, s katero se je glasbenik tudi javno spopadal zadnja leta svojega življenja.