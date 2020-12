Shawn Mendes in Camila Cabello v božičnem videospotu delila domače posnetke

Shawn Mendes in Camila Cabello sta oboževalce presenetila z novim duetom. Tokrat sta posnela božično pesem, ki bo na novem božičnem albumu 22-letnika. Shawn je ob razkritju nove pesmi na Instagramu zapisal: "Za praznike sem vam želel podariti nekaj presenečenj, nekaj novih pesmi. Album Wonder je zdaj končno izšel in na njem je tudi pesem The Christmas Song, ki sem jo posnel s Camilo Cabello. Prihodki od pesmi bodo šli v dobrodelne namene organizaciji Feeding America. Poleg vašega vložka bom sam daroval 81 tisoč evrov tistim, ki pomoč med prazniki najbolj potrebujejo."

V videospotu za najnovejšo praznično pesem sta glasbenika vključila domače posnetke, na katerih skupaj snemata pesem, okrašujeta smrečico in se družita z družino ter svojimi kosmatinci. V videospotu sta predstavila tudi najnovejšega člana družine, psička Tarzana.

"Vesel božič vsem vam in vašim bližnjim! Z ljubeznijo, Shawn, Camila in Tarzan," je sporočilo, ki sta ga zaljubljenca dodala na konec videospota.

Shawn in Camila sta par že od poletja 2019, a sta šele zdaj dobila pravo priložnost, da skupaj preživita veliko časa. Epidemija ju je namreč prisilila, da sta se ustavila in se posvetila drug drugemu. Zaljubljenca sta kar nekaj mesecev karantene preživela pri Camilinih starših."Šel sem v Miami in tam živel s Camilo ter njenimi starši in njeno sestro. Ker me je v prvem tednu epidemije grabila panika, sem bil prepričan, da mi ne bo uspelo posneti albuma. Potem pa sem se navadil in vzljubil dejstvo, da sem vsak dan in vsako noč na istem mestu, v isti hiši. Vzljubil sem dejstvo, da sem imel čas za gledanje filmov, kuhanje večerje. Veste, že od 15. leta sem nenehno na turnejah in se ne ustavim. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje doma zavohal čisto perilo. To je moj najljubši vonj, ki me pomirja. To je vonj, ki me spominja na odraščanje,"je povedal v nekem intervjuju 22-letni Shawn.