Shawn Mendes o vrnitvi po depresiji: Najbolj mi je pomagala terapija

A glasbenik še zdaleč ni zaključil: "Mislim, da sem sredi odkrivanja samega sebe in da je pri tem glavni humor. Ne jemljem se tako resno. Prav tako ne čutim, da se moram vsak dan prebuditi in nujno stopiti v vlogo Shawna. Ni mi treba. Zbudim se in preprosto sem," je Shawn pojasnil 45-letnemu Mayerju. K temu je dodal, da mu je v oporo tudi terapija, zaradi katere se je malo prizemljil –"vsega ne dojemam več tako usodno in ekstremno," je povedal. "Smešno je, da se ti po prvem pravem razhodu in strtemu srcu zdi, da imaš nenadoma vse odgovore. Vse ti je jasno. Rečeš si: 'Hej, stari, jaz sem videl že vse na tem svetu'." Mendes se je pred leti nekaj časa videval z zvezdnico Camilo Cabello in ko sta se leta 2021 razšla, je bil na tleh. In če bi ga vprašali, kaj mu je najbolj pomagalo? "Če sem iskren, bi najprej rekel terapija. Nato pa dejstvo, da sem se nehal jemati tako resno," je odvrnil Kanadčan.