Shawn Mendes po razhodu s Camilo predstavil čustveno balado

Pesem It'll Be Okay je luč sveta ugledala samo dva tedna po odmevnem koncu zveze. Shawn in Camila sta se razšla po dveh letih skupne poti, pevec pa je sedaj o svojih čustvih iskreno spregovoril v nežni baladi.

Shawn Mendes je izdal čustveno balado o koncu zveze, ki jo je poimenoval It'll Be Okay. Zvestim oboževalcem jo je predstavil natanko dva tedna po tem, ko se je zaključila dveletna zveza s Camilo Cabello. Melanholična skladba, ki pripoveduje zgodbo o turbulentnem razmerju, v kateri se znajde tudi stavek: ''Prihodnost, o kateri sva sanjala, sedaj tone v črnino,'' v refrenu dobi bolj pozitivno podobo. ''Vse bo v redu,'' je namreč končno sporočilo, ki ga nosi pesem. icon-expand Shawn Mendes FOTO: Profimedia Mendes je izid pesmi najavil pred dnevi, ko je objavil delček besedila in s tem poslušalce pustil v velikem pričakovanju. Ob objavi skladbe dan za tem, jo je pospremil s fotografijo sončnega zahoda, kakor ga vidi s peščene plaže. Ob tem je zapisal: ''Občutek imam, da se z vami nisem povezal že dlje časa. Pogrešam vas in upam, da vam bo pesem všeč,'' je bil iskren do sledilcev.

Shawn in Camila sta konec razmerja naznanila v skupni izjavi, ki sta jo delila na omrežju Instagram. Preden sta julija 2019 postala par sta bila v trdnem prijateljskem odnosu, ki ga bosta po koncu zveze skušala ohraniti. icon-expand Zgodba Shawna in Camile se je zaključila pred dvema tednoma. FOTO: Instagram