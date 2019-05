Sheeran julija z novi albumom

Prvi singel s prihajajočega albuma,I Don't Care, ki ga je posnel z zvezdniškim kolegom Justinom Bieberjem , trenutno kraljuje na glasbenih lestvicah Združenega kraljestva. Z Bieberjem je Sheeran sodeloval že pri uspešnici Love Yourself.

Priljubljeni pevec še ni izdal vseh imen glasbenikov, ki so sodelovali pri nastanku albuma, vendar je zaenkrat potrdil, da sta med njimi tudi ameriška raperja Chance the Rapper inPnB Rock.