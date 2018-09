Sheeranov koncert v Celovcu razprodan v treh minutah

Ker so vstopnice za Eda Sheerana pošle v treh minutah, so se organizatorji odločili za še en koncert.

Rdečelasi zvezdniški kantavtorEd Sheeran bo na celovškem stadionu nastopil 28. junija 2019. Danes se je začela predprodaja vstopnic. A se je po treh minutah tudi zaključila.

Organizatorji so po hitri razprodaji koncerta nato sporočili, da se je Sheeran odločil, da bo dan kasneje na stadionu zapel še enkrat. Predprodaja vstopnic za ta koncert se je potem odprla danes popoldne in menda so vstopnice še na voljo.