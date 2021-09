Pevka Sia Lana z novim singlom Lost in Reverie

Nova pesem mlade izvajalke je plod glasbenega ustvarjanja basista in producenta Gorana Sarjaša in Lane Lančič , ki se je odločila, da bo delovala pod umetniškim imenom Sia Lana. Njun prvi singel govori o lepotah življenja in majhnih trenutkih, ki jih prevečkrat jemljemo za samoumevne.

Sporočilo pesmi je, da je življenje minljivo, svet pa neizmerno lep. Čeprav se večkrat soočamo z različnimi izzivi in žalostjo nasploh, bodo tu vedno trenutki, ki dajejo vrednost našemu obstoju. Od nas pa je odvisno, ali jih bomo videli in življenje izkusili v polnosti. S singlom Lost in Reverie Sia Lana in Goran napovedujeta album, katerega rdeča nit bodo sanjavost, užitek in igrivost.