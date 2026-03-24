Siddharta in Big Foot Mama iz oči v oči v Stožicah: Glasbeni dvoboj

Po desetih letih se v Ljubljano vrača dogodek, ki se ga mnogi glasbeni navdušenci še danes spominjajo kot enega najbolj posebnih v domačem rock prostoru. Gre za glasbeni spektakel Red Bull SoundClash, v katerem se bosta pomerili dve največji slovenski rock skupini – Siddharta in Big Foot Mama. Dogodek bo novembra v Stožicah, kjer se bosta skupini po natanko desetletju ponovno srečali na istem prizorišču, tokrat v popolnoma drugačnem formatu.

Dva odra, ena arena in glasbeni dvoboj po svetovnih pravilih

Red Bull SoundClash je globalni koncept, ki koncert spremeni v glasbeno izmenjavo med dvema izvajalcema. Skupini nastopata na dveh odrih na nasprotnih straneh dvorane, izmenjujeta se v tematskih rundah, soočata s kreativnimi izzivi, tempo pa dodatno dvigujejo gostje presenečenja. Obe zasedbi vidita dogodek kot priložnost, da pokažeta svojo glasbeno širino, obenem pa se poigrata s prepletom stilov, ki ju zaznamuje že tri desetletja.

skupina Big Foot Mama. FOTO: Samo Vidic

"Pri Siddharti najbolj cenimo glasbo, karizmo in pa dolgoletni obstoj," je glasbene kolege pocrkljal s komplimentom frontman Big Foot Mame, Grega Skočir. Žogica hvale se je hitro odbila in priletela nazaj: "Mi pri Big Foot Mami cenimo pristen, primaren rokenrol, od katerega smo se mi učili, ter še dolgoletnejši obstoj," pa se je pošalil Tomi Meglič iz skupine Siddharta. "Od zadnjega skupnega koncerta je minilo deset let – to je dvajset let dodatnih izkušenj, koncertov in novih skladb," se strinjajo glasbeniki obeh bendov. Po njihovih besedah jih tokratni projekt postavlja v popolnoma nov izziv, obenem pa občinstvu ponuja svež pogled na znane uspešnice, prearanžirane posebej za SoundClash format.

Skupina Siddharta. FOTO: Samo Vidic