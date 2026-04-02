Glasba

Siddharta in Big Foot Mama v Stožicah z dodatnim koncertom

Ljubljana, 02. 04. 2026 11.00 pred 26 dnevi 2 min branja

Avtor:
K.Z.
Siddharta in Big Foot Mama

Po velikem zanimanju za koncert leta, kjer bosta polno dvorano Stožice razgreli skupini Siddharta in Big Foot Mama, so se organizatorji odločili za dodatni termin. Tako bodo tudi tistim, ki so ostali brez koncertne vstopnice, omogočili, da si še pravočasno zagotovijo svojo in si spektakel, ki ga obljubljajo, ogledajo v živo.

"Glede na številne klice in dopise na temo nakupa vstopnic v dneh pred začetkom prodaje, smo vedeli, da je zanimanje za Red Bull SoundClash veliko in da bo prej ali slej razprodan. Ko pa je v nekaj deset minutah prodaje skopnela polovica vstopnic, je bilo jasno, da je vrag odnesel šalo in nekaj ur kasneje ni bilo več prostega sedeža v dvorani," je sporočila ekipa Collegium Mondial Travel, ki dodatni koncert organizira v soboto, 28. novembra, torej dan po prvem terminu.

Siddharta in Big Foot Mama se bosta 'pomerili' tudi v soboto, 28. 11. 2026.
FOTO: Arhiv organizatorja

Pred najavo so bili vsi vpleteni odločeni, da bodo ta poseben koncert izvedli le enkrat, saj je Red Bull SoundClash, kljub arenskim dimenzijam, ekskluziven dogodek. Zaradi velikega zanimanja med pristaši obeh skupin pa so se nato odločili za dodatno izvedbo.

Ta enkratni glasbeni spektakel prinaša ekskluziven program dveh skupin na dveh odrih, z dvojno koncertno produkcijo, ringom v sredini dvorane in atraktivnim voditeljem večera, v katerem gostitelja premešata svoja opusa, pokažeta svojo virtuoznost v različnih glasbenih izzivih, s seboj pripeljeta tudi goste presenečenja, vse skupaj pa bo zapakirano v vrhunsko koncertno produkcijo.

Preberi še Siddharta in Big Foot Mama iz oči v oči v Stožicah: Glasbeni dvoboj

"Ta koncert bo od tistega izpred desetletja drugačen tudi zato, ker sta zdaj obe skupini deset let starejši, to je 20 dodatnih let ustvarjanja in odrskih izkušenj. Vmes pa smo naredili tudi kar nekaj nove glasbe," se strinjajo protagonisti tega glasbenega mešanja. "Za nas je ta koncert predvsem nov izziv, odmik od ustaljenega, podobno pa tudi za publiko: pri Siddharti in Big Foot Mami je presek občinstva res zelo velik, zato bo tukaj res veliko ljudi prišlo dvakrat na svoj račun. Z nami pa bodo seveda tudi gostje."

