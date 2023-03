Siddharta o Planici: Imamo veliko spoštovanje in srečo, da smo lahko bili zraven

Tomi Meglič in Jani Hace iz Siddharte sta nam razgrnila, kaj novega skupina pripravlja v letošnjem letu. V pogovoru smo se dotaknili tako novega albuma, koncertiranja po tujini in različnih sodelovanj kot tudi Planice in Stožic. O več prisluhnite v tokratnem POPkastu.

"Prišel je čas, da po malo več kot 10 letih naredimo neko večjo zadevo, saj samostojnega koncerta v Areni Stožice še nismo imeli. To bomo naredili v letu 2023, ko bomo imeli tudi čim več novega materiala, ki ga bomo tam lahko predstavili. Obenem pa gre tudi za 20-letnico koncerta za Bežigradom, ki je bil za nas doslej največji in hkrati tudi največja prelomnica. Ne vidim razloga, zakaj tega ne bi še enkrat podoživeli, tokrat malo modrejši," je ob napovedanem novembrskem koncertu poudaril frontman Tomi Meglič.

icon-expand Tomi Meglič in Jani Hace sta bila gosta POPkasta. FOTO: Damjan Žibert

Obenem gre tudi za 20-letnico albuma RH-, kar pomeni, da so pesmi na njem že polnoletne. "Pesmi imajo svoj lajf in na nek način živijo naprej. Album je dejansko naredil velik vtis in še zdaj imajo pesmi moč tudi na mlajše generacije, ki prihajajo na naše koncerte," je razmišljal basist Jani Hace."Imeli smo ambicije tudi v tujini, ki pravzaprav nikoli ne umrejo, četudi nam prav velik prodor ni uspel. Morali bi dlje časa vztrajati, drži pa, da imaš hkrati visoke stroške, uspeh bi morda prišel sčasoma, a mi tega potrpljenja nismo imeli, čakali smo, da se to samo po sebi zgodi. V redkih primerih se to zgodi, nam se sicer ni, kar ni nič narobe. Videli smo veliko Evrope in se dobro imeli, a da bi lahko od tega živeli, v tistem trenutku na žalost ni bilo možno," je izkušnjo s tujino opisal Meglič. "V Nemčiji in na Poljskem je bilo vedno zanimivo na novo pridobiti občinstvo na koncertih. Kar je bila dobra izkušnja za bend, da se naučiš na odru prepričati ljudi brez neke predzgodbe," je dodal Hace.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

Zasedba je nedavno nastopila tudi ob bok zaključku slovenske skakalne pravljice v Planici. "4. marec 2023 je bil res poseben dan. Vse se je tako lepo sestavilo. Že en dan prej je Timi Zajc postal svetovni prvak, v soboto smo šli Jani in brat Boštjan na ekipno tekmo, ko se nam je vsem zdelo, da nam zlato ne uide, čeprav jim je šlo vmes malce na tesno. Kaj takega si vsi, ki spremljamo šport, zapomnimo za celo življenje. Vse skupaj smo združili s dvournim koncertom Siddharte, ko so se nam fantje celo nekajkrat pridružili na odru, bilo je veliko objemanja, lepih besed, združenih z rokenrolom. Vsak dan, ko se oddaljuje ta dogodek, bolj se ti vtisne v spomin, tisti trenutek pa samo uživaš. Sploh pa da doživiš kaj takega doma, v Planici, ki je zame eno izmed najlepših športnih prizorišč na svetu nasploh. Naši fantje so bili v tistem trenutku na vrhu športnega sveta in imamo res veliko spoštovanje in srečo, da smo lahko bili zraven," je občutke po Planici strnil Meglič.

icon-expand Tomi Meglič in Jani Hace iz Siddharte sta nam razgrnila, kaj novega skupina pripravlja v letošnjem letu. FOTO: Damjan Žibert