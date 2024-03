Siddharta predstavlja 10. album X

"Največji izziv mi je bil, da smo menedžerje in producenta prepričali, da imamo zares dober material, saj jim začetni demoposnetki tega niso obetali, a so spoznali svojo zmoto in se opravičili za vse izrečeno in sem posledično vesel, da je vse izpadlo tako, kot zdaj lahko slišite na plošči. Četudi nikoli nimamo rdeče niti ali se s tem ne obremenjujemo, je bilo toliko materiala, da je bil izziv izbrati deset pesmi za deseto ploščo. Pesmi je še veliko, delamo tudi nove, da lahko nadaljujemo in ne bomo več imeli šestletnega premora kot tokrat, saj smo pri ustvarjanju zelo uživali. Vedno smo imeli radi kontraste, zato so na albumu tako nežne kot udarne pesmi, podobno kot so dinamična tudi naša življenja. Kar se nam zdi logična preslikava v glasbo, saj bi se ob delanju zgolj balad zdolgočasili, če bi samo nažigali, pa bi se utrudili, tako da imamo radi pestrost in tako bo tudi ostalo," je o novi plošči razmišljal frontman Tomi.

Naslov albuma nakazuje, da so neznanke očitno skrite v številki 10, kar sovpada tudi s številom pesmi na albumu, stilizirana naslovnica z znakom X pa bo hvaležna tudi za promocijski material, majice in ostalo.

"Zame bo vrhunec zagotovo turneja, saj se je snemanje albuma začelo malo na trnih, sej je producent sprva menil, da nekaj manjka. A se je potem, od začetka do konca, imeli smo tri etape snemanja, vzdušje gradilo, saj smo vsi dojemali, da imamo zdrav material, da po dolgem času snemamo kompaktno ploščo, ki je hkrati eklektična, hkrati pa se pesmi držijo druga z drugo. Odlika Dejana kot producenta je, da nam je prisluhnil in hitro smo prišli v pravo vzdušje in pravo energijo, da smo lahko postregli svoj maksimum," je o snemanju razložil basist Jani.

"Vedno mi je pomembna dobra energija pri ustvarjanju in snemanju plošče. Vse ostalo so potem zgolj odtenki. Vseč mi je, da se je k zadevi pristopilo kolektivno, da so se poslušale ideje, da so na plošči dobri zvoki, v samem bistvu pa mi je najbolj pomembna sama energija. Sam imam pri vsaki plošči v igri kakšno novo kitaro ali kitarski pedal, nekaj, kaj si potem prizadevam, da to vključim v kontekst novih pesmi, ne sicer za vsako ceno, a bolj v smislu, da me to bogati in širi kot glasbenika. Tokrat sem si še posebej dal duška, da vse skupaj zveni nekoliko drugače. Sem na tekočem z novimi smernicami, čeprav po svoje prisegam na analogijo, iskanje zvoka pa je seveda neskončen proces," je povedal kitarist Primož.

"Najraje imam skupinsko delo, ko smo v placu, ko ustvarjamo, snemamo in vse počnemo skupaj. Z leti sem ugotovil, kako dobro mi je, da sem v skupini, kjer uživam v raznolikosti, od balad, pa do nažiganja, skratka uživam tako v samem ustvarjanju, kot tudi v igranju na koncertih. Od prve različice do končne mine precej časa in vedno je pomemben končni izdelek, ki je dostikrat precej drugačen od prvotne ideje. Tokrat smo se imeli tako dobro, da imamo še kup dodatnega materiala in bomo poskušali delati naprej brez nekih daljših premorov. Pesmi je veliko in ni skrbi, da bi nam jih zmanjkalo," pa nam je zaupal bobnar Boštjan.