Glasba

Siddharta 'proti' Big Foot Mama: Nov izziv za nas in občinstvo

Ljubljana, 07. 04. 2026 20.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tjaša Železen Simon Vadnjal +1
Siddharta vs Big Foot Mama

Slovenski rock je vse prej kot v zatonu. To dokazuje izjemno zanimanje za globalni format Red Bull SoundClash, na katerem bosta jeseni moči združila titana slovenske rokerske scene - skupini Siddharta in Big Foot Mama. V nekaj urah so razprodali jesenski koncert v Stožicah, kar je presenetilo tudi Tomija in Grego, so pa na veselje ljubiteljev slovenskega rocka zato dodali še enega.

"Glede na številne klice in dopise na temo nakupa vstopnic v dneh pred štartom prodaje smo vedeli, da je zanimanje za dogodek veliko in da bo prej ali slej razprodan. Ko pa je v nekaj deset minutah prodaje skopnela polovica vstopnic, je bilo jasno, da je vrag odnesel šalo in nekaj ur kasneje ni bilo več prostega sedeža v dvorani," so sporočili organizatorji.

FOTO: Samo Vidic

Pred najavo so bili vsi vpleteni odločeni, da bodo ta poseben koncert izvedli le enkrat, saj je Red Bull SoundClash kljub arenskim dimenzijam ekskluziven dogodek. Zaradi velikega zanimanja med pristaši obeh skupin pa so se vseeno odločili za še eno izvedbo. Dodatni koncert bo 28. novembra.

Ta enkratni glasbeni spektakel prinaša ekskluziven program dveh bendov na dveh odrih, z dvojno koncertno produkcijo, ringom v sredini dvorane in atraktivnim voditeljem večera, v katerem gostitelja premešata svoja opusa, pokažeta svojo virtuoznost v različnih glasbenih izzivih, s seboj pripeljeta tudi goste presenečenja, vse skupaj pa je zapakirano v vrhunsko koncertno produkcijo.

FOTO: Samo Vidic

"Ta koncert bo od tistega izpred desetletja drugačen tudi zato, ker sta zdaj oba benda deset let starejša, to je 20 dodatnih let ustvarjanja in odrskih izkušenj. Vmes pa smo naredili tudi kar nekaj nove glasbe," se strinjajo protagonisti tega glasbenega mešanja. "Za nas je ta koncert predvsem nov izziv, odmik od ustaljenega, podobno pa tudi za publiko: pri Siddharti in Big Foot Mami je presek občinstva res zelo velik, zato bo tukaj res veliko ljudi prišlo dvakrat na svoj račun. Z nami pa bodo seveda tudi gostje."

