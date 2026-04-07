Siddharta 'proti' Big Foot Mama: Nov izziv za nas in občinstvo

"Glede na številne klice in dopise na temo nakupa vstopnic v dneh pred štartom prodaje smo vedeli, da je zanimanje za dogodek veliko in da bo prej ali slej razprodan. Ko pa je v nekaj deset minutah prodaje skopnela polovica vstopnic, je bilo jasno, da je vrag odnesel šalo in nekaj ur kasneje ni bilo več prostega sedeža v dvorani," so sporočili organizatorji.

Pred najavo so bili vsi vpleteni odločeni, da bodo ta poseben koncert izvedli le enkrat, saj je Red Bull SoundClash kljub arenskim dimenzijam ekskluziven dogodek. Zaradi velikega zanimanja med pristaši obeh skupin pa so se vseeno odločili za še eno izvedbo. Dodatni koncert bo 28. novembra.

Ta enkratni glasbeni spektakel prinaša ekskluziven program dveh bendov na dveh odrih, z dvojno koncertno produkcijo, ringom v sredini dvorane in atraktivnim voditeljem večera, v katerem gostitelja premešata svoja opusa, pokažeta svojo virtuoznost v različnih glasbenih izzivih, s seboj pripeljeta tudi goste presenečenja, vse skupaj pa je zapakirano v vrhunsko koncertno produkcijo.