Siddharta s turnejo Prepovedana navdušila v Kranju

Siddharta je po šestih letih oboževalce razveselila z novim, jubilejnim desetim albumom X, ki sta ga napovedala prva dva singla Prepovedana in 1Minuta. Kmalu po izidu so se odpravili na Prepovedano turnejo po Sloveniji, vmesna postaja pa je bil Kranj.

"Ta plošča se zdi zares toplo sprejeta, čuti se nekaj fina energija, ki se deli in širi. Po vsakem koncertu gremo do oboževalcev, kjer se podpisujemo, z njimi fotografiramo in pogovarjamo, je veliko želja, da bi dodali še več novih pesmi v repertoar," o prvih vtisih pravi kitarist Primož in razkrije, da so v Kranju zaigrali šest od desetih novih pesmi, kar je veliko. "Zdi se mi, da se je po res dolgem času zgodilo, da hočejo nove pesmi in toliko starih, kar je za nas zelo dobro, ker pač predstavljamo nov album," pa dodaja bobnar Boštjan.

Primož pravi, da so dobili tudi kritike, a če so te na mestu, so vedno dobrodošle, še dodaja. "Sami smo zelo samokritični in glasba gre čez več sit, preden jo na koncu izdamo. Smo pa toliko bolj zadovoljni, ko je dobro sprejeta. Nič slabega, če je tudi kritika, absolutno je dobrodošla," meni kitarist.

Boštjan razkriva, da s samim koncertnim obdobjem v njihovih življenjih nič kaj bistveno ne spremeni, imajo pa več vaj, saj je koncentracija koncertov toliko večja. Je pa to cikel, ki so ga navajeni že več let, zato se na koncu dneva vedno vrnejo v domačo posteljo, pa dodaja Primož, ki izpostavi še, da imajo med turnejo na voljo dodatne luči in pirotehniko, kar daje tem koncertom drugačen pečat od ostalih, ki jih igrajo v vmesnem obdobju, ko ne predstavljajo nove glasbe.