Siddharta se po petih letih vrača: Prepovedana je začetek nove zgodbe

Siddharta se po Nomadih , ki so izšli septembra 2018, vrača z novim singlom Prepovedana , ki obenem napoveduje tudi prihajajoči novi album. Pesem je bila posneta letos v studiu Lotos Music pod producentskim ušesom Dejana Radičevića , ki je s Siddharto sodeloval že na albumih ID, Infra, Ultra, ID20 in Nomadi.

"Kar nekaj let že nismo izdali singla. Pravzaprav je že pet let od naše zadnje plošče. V tem času se je nabralo mnogo glasbe in Prepovedana je začetek nove zgodbe. Veselimo se novega ustvarjanja, prisotno je veliko pozitivne energije. Želimo si ujeti te trenutke tudi na posnetkih," je ob izdaji nove pesmi za naš portal povedal kitarist skupine Primož Benko. Dodal je, da Siddharta že komaj čaka, da nove stvari zaigra 18. septembra, ko se obeta njihov težko pričakovani koncert v Stožicah.