V soboto bomo dočakali enakonočje, ne le čas, ko sonce začne simbolno premagovati temo, temveč tudi povratek skupine Siddharta na koncertne odre. In to ne katerikoli oder, fantje bodo šli v soboto zvečer v zrak v centru Hermana Potočnika Noordunga Vitanje. Kraj in datum kot pravijo, nista naključna izbira.

