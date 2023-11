Siddharta v slogu velikih zvezd pred polnimi Stožicami.

Kdor pred dvajsetimi leti ni bil na stadionu za Bežigradom, tokratne priložnosti za prvo srečanje Siddharte v Areni Stožice zagotovo ni zamudil. Polne tri ure in pol so Tomi, Primož, Jani, Tomaž in Boštjan pred razprodanim avditorijem predstavili nič manj kot 28 pesmi in uprizorili verjetno najboljši koncert v karieri.

Skoraj mesec in pol vnaprej razprodane Stožice so bile na sobotni večer zatočišče vseh oboževalcev domače rock velesile Siddharte, ki so zagotovo že težko čakali na veliki dan, ko bodo svoje idole lahko videli na največjem domačem zaprtem prizorišču. Zdi se, da se je skupina na vse skupaj izvrstno pripravila, tudi glede njihovega mercha oziroma izdelkov, ki so s sprejemljivi cenami marsikoga prepričali, da je hlastnil po njih in domov odšel najmanj z majico, najbrž pa še s čim drugim.

icon-expand Siddharta je prvič nastopila v razprodani ljubljanski Areni Stožice. FOTO: Miro Majcen

Navdušenje in temperatura sta se po 20. uri začela krepko stopnjevati, točno ob 20.30 pa se je začel vrteti film oz. časovni scenosled, ki se je pričel leta 2003, ko je Siddharta nastopila pred polnim stadionom za Bežigradom. Sledili so še ostali mejniki, od Maratona in Izštekanih leta 2007, stadiona Stožice leta 2011, Siddharte s Simfoniki 2013, razprodane velike dvorane Tivolija ob albumu Nomadi leta 2018 in nenazadnje 20-letnici plošč ID in Nord. Vse poti so jih kajpak vodile v veliko Areno Stožice, kjer so veliki met oktobra letos uprizorili že njihovi mlajši kolegi Joker Out, ter maja lani njihovi sodobniki Big Foot Mama, ko so obeležili 30+2-letnico kariere.

icon-expand Kitarist Primož Benko v akciji. FOTO: Miro Majcen

"Naj se treseee!!!" je svoj kultni vzklik takoj ob prihodu na oder že na samem začetku izustil frontman Tomi Meglič, ki so se mu pridružili še Primož Benko, Jani Hace, Tomaž O. Rous in Boštjan Meglič, koncert pa so pričeli s T.H.O.R. in krepkim pirotehničnim plesom ognjev. Za slednjega so menda med koncertom "pokurili" okoli dvesto kilogramov pirotehnične tekočine, ki poskrbi za celo paleto pirotehničnih učinkov. "Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v Areni Stožice. Dolgo smo čakali na to in upam, da ste pripravljeni, saj bomo skupaj vsaj tri ure," je 12-tisočglavi avditorij pozdravil in ga z napovedjo navdušil pevec. Na kar sedmih velikih ekranih, treh osrednjih in dveh stranskih, na obeh straneh, smo lahko uzrli tudi veličastne animacije, ki so nam pri drugi pesmi B Mashina prikazale vesoljsko odpravo na Luno.

icon-expand Prekaljeni Jani Hace kot superzvezdnik na baskitari. FOTO: Miro Majcen

"Takole pa se je vse začelo pred 28 leti," je naznanil pesem Pot v X, ki je bil Siddhartin prvi videospot in večji hit s prvenca ID. Sledila je nova pesem Prepovedana, ki so jo prvič obelodanili pred dvema mesecema, prve vrste, tudi "super fan pit", ki je bil narejen tik pod odrom v manjšem prostoru, okoli katerega je bil speljan zaokrožen most v sprednji del parterja, so spet ogreli pirotehnični učinki. Energično skladbo Klinik je nasledila pesem, ki jo redko izvajajo v živo, in sicer Disco Deluxe z albuma Petrolea. Pri pesmi Bonsai je na oder prišel Martin Janežič Buco kot gostujoči tolkalec in poskrbel za pravi šov s prenosnimi bobni v beli barvi, sledila je Platina v počasni remiks izvedbi, v sami špici mostu med občinstvom pa je zaplesal isti par kot pred dvajsetimi leti za Bežigradom. Pri Lej lej lej se je prišel v ospredje predstavit Tomi z akustično kitaro. "Hvala vam za tale večer, več ljudi ni šlo v dvorano, vedno se ga bomo spominjali. Ko bo stadion Bežigrad spet deloval, se vidimo tam, velja?" se je zahvalil in pošalil Meglič. Sledile so Jaz, otožna balada, ki so jo številni zapeli, Samo edini, ter nova pesem 1 minuta.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

"Pred dvajsetimi leti smo začeli takole," je pesem Japan najavil Tomi, na ekranih smo uzrli japonski zastavi, spet pa je bil čas za živahen ognjeni ples. Po Napoj in Et tu je sledil še en udarni favorit, in sicer Rave, ki ga je nasledila nova pesem Na nebu z Izabelo na violini, ki bo na njihovem prihajajočem albumu, koncert pa se je prevesil v drugo polovico. "Nora, princeska moja, vse najboljše za 12 let, upam, da je to žur vseh žurov in da so vsi povabljeni prišli. Ljubim te neskončno," je hčerki, ki je ta večer praznovala rojstni dan, voščil pevec in požel val navdušenja. Po pesmi Siddharta, za katero je rekel, da "pač ni bilo boljšega imena za pesem", so izvedli ognjeno Vojno idej, ko se je tudi po ekranih pretakala lava, Tomi pa je s svojo zvesto gibsonko na kolenih poskrbel za nekaj pristno "slashevskih" rockersko-kitarskih poz.

icon-expand Zagotovo so bili zadovoljni tako njihovi privrženci kot vsi rockerski navdušenci. FOTO: Miro Majcen

Le mavrica jih je spet vrnila na začetek, na prvi album ID, oder so pobarvali živopisani fraktali mavričnih barv, Jani pa je stopil v ospredje in postregel z zelo prepričljivim solom na baskitari, zapoziral pa najbrž še bolje od svojih idolov. Sledile so predstavitve članov, Tomija pa je Jani predstavil kot "srce in dušo Siddharte". "Vsem, ki ste prišli, največja in najlepša hvala. Počutimo se, kot da smo ena velika družina in zelo močna družina, poglejte, kaj ste naredili, poglejte, kako je to lepo, prižgite telefonske lučke. Postali smo več kot prijatelji, za vse prijatelje, ki ste in še boste," se je ob koncu uradnega dela zahvaljeval razneženi Tomi, vsi člani pa so se sprehodili po odrskem mostu, si celo zamenjali instrumente in odigrali pesem Piknik.

icon-expand Za vrhunski nivo je poskrbela tudi bogata pirotehnika. FOTO: Miro Majcen

Po krajšem premoru so se po dobrih treh urah koncerta spet vrnili na oder in odigrali pesem Volk Q ovce s plošče Ultra, ter energično novo skladbo z zanimivim naslovom NGRMGMT, za katero je Tomi dejal, da "naj je ne snemajo vsi, da naj jo en snema, sosed pa posluša". Sledil je še nesporni koncertni favorit Na soncu, ko je Tomi vse malce utrujene pozval, naj z njim refren pojejo vedno bolj potihem, dokler potem ni eksplodiral in ga pel vedno glasneje, pesem pa je bila eden nespornih vrhuncev koncerta. "Nemogoče je izmeriti vso to čudovito energijo, vedno, ko smo z vami, nam je lepo in smo neizmerno hvaležni, da imamo taka življenja," je pred pesmijo Medrevesa povedal Tomi, ekrane pa so potem preplavile podobe cvetočih rož, ki so jih popestrile prskajoče kresničke ob robu sredinskega odrčka. "Najlepša hvala rokenrol familiji, lahko noč," so se po prvem dodatku vnovič poslovili z odra.

icon-expand Prava paša za oči je bil tudi najmodernejši svetlobni park. FOTO: Miro Majcen

A še vedno ni bilo konec, saj so prišli na oder še drugič. "Zdaj bomo preizkusili, kako glasni smo lahko po treh urah koncerta," je najavil pevec in pozval najprej ženske, nato še moške, nato pa oboje skupaj, da so, kot je to nekoč počel slavni Freddie Mercury, v en glas ponavljali za njim. Sledila sta še himnična Ledena ter eksplozivni Ring, ki so ga kronali še z živahnim zaključnim pirotehničnim plesom. "Največja hvala iz srca, Arena Stožice, rokenrol familija. Raje kot govoril, bi vas objel, vsakega posebej. Po dvajsetih letih od stadiona bi se lahko zmenili, da se vidimo večkrat. Kaj pravite, dajmo se zmenit, da se to dogaja bolj pogosto. Da naslednjič, ko pridemo, pridete tudi vi, velja?" je za sam konec izredne predstave ugotavljal Meglič.

icon-expand Poklon nastopajočih po treh urah in pol spektakla, kot ga doslej še niso uprizorili. FOTO: Miro Majcen

Pravzaprav je imel povsem prav, da bi se bilo dobro v takšnem obsegu videti večkrat. Naslednja velika priložnost bo zagotovo njihova 30-letnica, ki se nezadržno bliža in jo bodo obeležili leta 2025. Zaključili so, kot je marsikdo pričakoval, s klavirsko balado Orion Lady, ob kateri vedno prepeva skoraj sleherni obiskovalec, kar se je zgodilo tudi tokrat. Tomiju in Tomažu na klavirju so se pridružili tudi ostali člani in osnovali nekakšen zborček. Po točno treh urah in pol pa so se potem prišli zmagoslavno poklonit, saj je bila to zanje, kot tudi za vse prisotne, nova velika zmaga in košček v mozaiku velikega uspeha, ki ga žanjejo že skoraj trideset let. Siddharta je pokazala, da so mojstri rock spektakla in gonilna sila domače rock scene, saj jih je čisto v vseh pogledih uspeli podvig popeljal v nove višave, ki jih bodo najbrž začutili šele, ko bo vse skupaj prišlo za njimi. Ob doseženem jim lahko le čestitamo in se že vnaprej veselimo, kaj nam bodo pripravili ob skorajšnji okrogli obletnici. Z besedami in posnetki je občutke težko opisati, preprosto treba je bilo biti tam. Čista desetka, v slogu filma To je Spinal Tap!, pa bi lahko dejali, da so tokrat vse navili krepko do enajst. Globok poklon, fantje!