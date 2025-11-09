Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Siddharta v Stožicah: Čin na naslednjih 30 let!

Ljubljana, 09. 11. 2025 13.17 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
Boštjan Tušek
Komentarji
9

Zasedba Siddharta ne potrebuje posebne prestavitve, saj na domači glasbeni sceni kraljuje že tri desetletja. V tem času je izdala deset albumov, tokrat pa na "privatko", kot se je izrazil Tomi M., povabila dvanajst tisoč prijateljev iz svoje rock familije. Stožice so tako okrogle tri ure dihale z njihovimi največjimi uspešnicami.

Svojevrstno merilo, kako velik je bend, je zagotovo tudi nabor t. i. "merch", izdelkov, ki jih skupina prodaja svojim oboževalcem. Rokerji Siddharta so na tem področju močni že vsaj četrt stoletja, od njihovega prvenca ID naprej, danes pa postrežejo s celotno paleto, od majic, puloverjev, hoodiejev, pa do kapic, šalov, obeskov in še čem, s čimer dajo "v koš" tudi marsikatero svetovno ime, da o domačih sploh ne izgubljamo besed. Njihov koncert 30 za 30 v Stožicah je bil razprodan mesece vnaprej, sobotni večer pa je bil tako poln vznemirljivih pričakovanj.

Siddharta je pred razprodanimi Stožicami obeležila 30-letnico kariere.
Siddharta je pred razprodanimi Stožicami obeležila 30-letnico kariere. FOTO: Miro Majcen

Ljubljanske Stožice so se napolnile do polne kapacitete, četudi nekaterim še (vedno) ni jasno, da je treba na velike, razprodane, koncerte priti pravočasno, ne pa da se potem prve pol ure koncerta dogaja neprijetno drenjanje in vznemirjanje ostalih obiskovalcev, ko se zamudniki prebijajo do svojih sedežev na tribunah. Do minute natančno se je ob napovedanih 20.30 začel vrteti film, ki nas je popeljal skozi Siddhartino zgodovino, tako z biografijami in fotografijami vseh članov, kot tudi skozi njihovo glasbeno pot. Od prvega koncerta 17. marca 1995, ter vseh desetih albumov, s katerimi so postregli do zdaj, od prvega albuma ID pa vse do lanske plošče X.

Rdeči opozorilni reflektorji so nas potem ob odštevanju zadnjih desetih sekund opozorili, da na oder prihajajo Tomi, Primož, Jani, Boštjan in Nejc - Siddharta. Primerno udaren začetek je bil s pesmijo Ring, s čimer so nam takoj "dali strupa v čaj", hkrati pa nam dali vedeti, da je pred nami vrhunski večer. "Dober večer, spoštovani, dobrodošli na naši 'privatki', ko obeležujemo trideset let, kar smo počeli že celo leto, danes pa je tukaj vrhunec in dvanajst tisoč povabljenih. Naredili bomo večer, ki si ga bomo zapomnili, muzika bo streljala tri ure, seveda če ste za in boste zdržali," je razprodani avditorij nagovoril Tomi Meglič.

V nabiti areni se je pred 12-tisočglavo "rokenrol familijo" odvil spektakel vrhunskih razsežnosti.
V nabiti areni se je pred 12-tisočglavo "rokenrol familijo" odvil spektakel vrhunskih razsežnosti. FOTO: Miro Majcen

Na sam začetek so nas popeljali s pesmijo Pot v X, ki jih je, tudi s pomočjo videospota, pred dobre četrt stoletja popeljal na sam vrh domače rokerske scene in takratnih lestvic. Nadaljevali so s skladbami Klinik, Domine (z zanimivimi S&M vizualijami), ognjenima T.H.O.R. in Napalm 3. Povsem svojo zgodbo so tokrat spisali z vrhunskim prepletom svetlobnega parka, pirotehnike in odrskih projekcij, ki bi gladko lahko prekašale marsikateri bend svetovnega kova.

Priče smo bili impresivnemu prepletu svetlobnega parka, pirotehnike in odrskih projekcij.
Priče smo bili impresivnemu prepletu svetlobnega parka, pirotehnike in odrskih projekcij. FOTO: Miro Majcen

"Čudoviti občutki, polno ljubezni in glasnih ljudi. Pokažimo si ljubezen čim večkrat, dajmo se večkrat takole srečati, pomembna pa je predvsem ena stvar - MIR," je istoimensko pesem napovedal pevec. B Mashina je bila eden prvih opaznih vrhuncev večera, ki je zasijal v polnem žaru vrhunskega glasbenega spektakla, ki se je odvijal pred našimi očmi in nam božal čutne brbončice. Pred Samo edini je Nejc Škofic pokazal svojo lahkotno virtuoznost na črno-belih tipkah, dvorana pa je vzrojila v družnem prepevanju in igri lučk zapestnic, ki jih je večina prejela pred vhodom v dvorano.

Najbolj ognjen šov je bil ob pesmih T.H.O.R., Napalm 3, Rooskie in Khanta.
Najbolj ognjen šov je bil ob pesmih T.H.O.R., Napalm 3, Rooskie in Khanta. FOTO: Miro Majcen

Medrevesa so zasijala tudi kot prasketajoče kresničke na odru. "Hvala za vse vaše minute, tale pa bo malce daljša," je pesem 1Minuta napovedal Tomi, pesem pa je ob odštevanju sekund na odrskem ekranu dala vedeti, da gre za eno boljših himničnih balad zadnjih let na domači sceni. Eksplozivni Rooskie in Khanta sta nas pogreli do obisti, tudi z ognjeno predstavo, ki so jih tisti v parterju verjetno lahko čutili do kosti. V premoru so zatem zavrteli filmček, v katerem so se zvrstili največji slovenski športniki in povedali, kaj jim pomeni glasba Siddharte.

Ob bolj nežnih pesmih so v dvorano spustili tudi milne mehurčke.
Ob bolj nežnih pesmih so v dvorano spustili tudi milne mehurčke. FOTO: Miro Majcen

Med njimi Jure Košir, ki je povedal, kako je pokleknil pred njimi, ko so mu leta 2006, ko je imel poslovilni žur, zaigrali njemu ljubo B Mashino, boksarka Ema Kozin, da ima pred boji vstopno pesem Ring, Anže Kopitar, kako je jedel z njimi govejo juhico, kolesar Tadej Pogačar, ki bi rad slišal Orion Lady v živo na koncertu, koreograf Miha Krušič, ki meni, da je Siddharta naš ponos, Tina Maze, ki si želi, da bi uvod Orion Lady kdaj odigrala z njimi na odru, nogometni vratar Jan Oblak, je povedal, da je na karaokah pel skladbo Napoj, trener Matjaž Kek je povedal zgodbo o tem, kako mladoletnega sina ni pustil na njihov koncert, plezalka Janja Garnbret, kako je dobila njihov pulover in da si življenje brez Siddharte težko predstavlja, Alenka Artnik, kako je glasba Siddarte vplivala nanjo, Primož Roglič pa, kako s pevcem delita navdušenje nad kolesarstvom ter jim zaželel "rock on".

Kakšen učinek ima pesem Od višine se zvrti, je pokazal naslednji vrhunec, ko je celotna dvorana prepevala pesem, ki jo je Siddharta tako genialno priredila, da je na njih zagotovo ponosen tudi izvirni pevec Vlado Kreslin, ki pa ga tokrat ni bilo v gosteh. Superblow so poimenovali zanimivo prepleteni venček vseh prvih pesmi z vseh desetih albumov, nadaljevali so z Na nebu, ko je na oder z violino prišla edina gostja večera, Izabela Hace (hči basista Janija) ter dvema lahkotnejšima, prelepo Platino in himnično Ledeno.

Priče smo bili enemu najboljših koncertov kakega domačega izvajalca letos, če ne kar zadnjih nekaj let.
Priče smo bili enemu najboljših koncertov kakega domačega izvajalca letos, če ne kar zadnjih nekaj let. FOTO: Miro Majcen

"Hvala lepa iz srca naša rokenrol familija, hvala za ta party in lahko noč," je po dveh urah in pol norije, neverjetnih emocij in vrhunskega spektakla dahnil frontman, z rahlo hripavim glasom, kar je samo dajalo vedeti, da je teh stopetdeset minut vzel "na polno" in da je dal od sebe svoj maksimum. A to, seveda, še ni bil povsem konec, saj so v dodatku postregli z Venom E (z albuma RH-), legendarnim Stipetom, med vedrino pesmi Na soncu pa je Tomi izkoristil tudi priložnost za zahvalo vsem, ki so so jih in jih spremljajo na njihovi poti, toncev, lučkarjev, njihove celotne ekipe, pa vse do oboževalcev, njihove rokenrol familije.

Popolnemu večeru ob bok so nekateri dodali še "after party", za večino pa je bilo zagotovo dovolj, da so bili priče, brez pretiravanja rečeno, enemu najboljših koncertov kakega domačega izvajalca letos, če ne kar zadnjih nekaj let. Od pesmi smo pogrešili morda le Lunanai, Napoj, Eboran ali prekrasno Orion Lady, za katere pa bo zagotovo še čas, da jih ujamemo na katerem od njihovih prihodnjih koncertov. Bravo fantje, naša kapa je sneta, čin na naslednjih trideset let!

siddharta obletnica 30 let koncert reportaža
Naslednji članek

Biografski film o Michaelu Jacksonu v kinih aprila 2026

Naslednji članek

Daniel Caesar vijuga med soulom in gospelom

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kcre
09. 11. 2025 14.39
+3
Čim pridejo prireditve v moje naselje se odpeljem ven. Vse mi pride v bs3. Vse. Razen dobitka. Navadna sramota. Bs3
ODGOVORI
3 0
Ursica
09. 11. 2025 14.24
+2
To je bil koncert za dušo, ušesa in oči…VRHUNSKA MUZKA IN SPEKTAKEL👍
ODGOVORI
3 1
Slovenska pomlad
09. 11. 2025 14.16
+2
Ta bend je lokalna posebnost...
ODGOVORI
2 0
Agartha enjoyer
09. 11. 2025 13.46
+7
Siddharta je precenjen bend; koncerti in merch so bolj marketing kot resna glasba, zvok je površen, nastopi pa predvidljivi in dolgočasni.
ODGOVORI
16 9
krokodil555
09. 11. 2025 14.11
+0
Agartha seveda kot ti mislis.. ampak kaj delas na tej novici? A ni skoda da tratis cas za nekaj kar ti gre na bruhanje? Scccc stran..
ODGOVORI
5 5
Prelepa Soča
09. 11. 2025 14.11
+1
Ja, za vašo raso je pač zavijanje super "glasba", za Slovence pa to pač ni.
ODGOVORI
4 3
kavelj22
09. 11. 2025 14.27
+2
kaj pa je harmonika … bog pomagi
ODGOVORI
2 0
Agartha enjoyer
09. 11. 2025 13.45
+0
🤮🤮🤮🤮
ODGOVORI
7 7
Brezokof
09. 11. 2025 13.43
-3
Bilo je noorooo.. Najboljši koncert letos !!!
ODGOVORI
8 11
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330