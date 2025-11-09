Siddharta v Stožicah: Čin na naslednjih 30 let!

Zasedba Siddharta ne potrebuje posebne prestavitve, saj na domači glasbeni sceni kraljuje že tri desetletja. V tem času je izdala deset albumov, tokrat pa na "privatko", kot se je izrazil Tomi M., povabila dvanajst tisoč prijateljev iz svoje rock familije. Stožice so tako okrogle tri ure dihale z njihovimi največjimi uspešnicami.

Svojevrstno merilo, kako velik je bend, je zagotovo tudi nabor t. i. "merch", izdelkov, ki jih skupina prodaja svojim oboževalcem. Rokerji Siddharta so na tem področju močni že vsaj četrt stoletja, od njihovega prvenca ID naprej, danes pa postrežejo s celotno paleto, od majic, puloverjev, hoodiejev, pa do kapic, šalov, obeskov in še čem, s čimer dajo "v koš" tudi marsikatero svetovno ime, da o domačih sploh ne izgubljamo besed. Njihov koncert 30 za 30 v Stožicah je bil razprodan mesece vnaprej, sobotni večer pa je bil tako poln vznemirljivih pričakovanj.

Siddharta je pred razprodanimi Stožicami obeležila 30-letnico kariere. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Ljubljanske Stožice so se napolnile do polne kapacitete, četudi nekaterim še (vedno) ni jasno, da je treba na velike, razprodane, koncerte priti pravočasno, ne pa da se potem prve pol ure koncerta dogaja neprijetno drenjanje in vznemirjanje ostalih obiskovalcev, ko se zamudniki prebijajo do svojih sedežev na tribunah. Do minute natančno se je ob napovedanih 20.30 začel vrteti film, ki nas je popeljal skozi Siddhartino zgodovino, tako z biografijami in fotografijami vseh članov, kot tudi skozi njihovo glasbeno pot. Od prvega koncerta 17. marca 1995, ter vseh desetih albumov, s katerimi so postregli do zdaj, od prvega albuma ID pa vse do lanske plošče X.

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

















Siddharta icon-picture-layer-2 1 / 10

Rdeči opozorilni reflektorji so nas potem ob odštevanju zadnjih desetih sekund opozorili, da na oder prihajajo Tomi, Primož, Jani, Boštjan in Nejc - Siddharta. Primerno udaren začetek je bil s pesmijo Ring, s čimer so nam takoj "dali strupa v čaj", hkrati pa nam dali vedeti, da je pred nami vrhunski večer. "Dober večer, spoštovani, dobrodošli na naši 'privatki', ko obeležujemo trideset let, kar smo počeli že celo leto, danes pa je tukaj vrhunec in dvanajst tisoč povabljenih. Naredili bomo večer, ki si ga bomo zapomnili, muzika bo streljala tri ure, seveda če ste za in boste zdržali," je razprodani avditorij nagovoril Tomi Meglič.

V nabiti areni se je pred 12-tisočglavo "rokenrol familijo" odvil spektakel vrhunskih razsežnosti. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Na sam začetek so nas popeljali s pesmijo Pot v X, ki jih je, tudi s pomočjo videospota, pred dobre četrt stoletja popeljal na sam vrh domače rokerske scene in takratnih lestvic. Nadaljevali so s skladbami Klinik, Domine (z zanimivimi S&M vizualijami), ognjenima T.H.O.R. in Napalm 3. Povsem svojo zgodbo so tokrat spisali z vrhunskim prepletom svetlobnega parka, pirotehnike in odrskih projekcij, ki bi gladko lahko prekašale marsikateri bend svetovnega kova.

Priče smo bili impresivnemu prepletu svetlobnega parka, pirotehnike in odrskih projekcij. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Čudoviti občutki, polno ljubezni in glasnih ljudi. Pokažimo si ljubezen čim večkrat, dajmo se večkrat takole srečati, pomembna pa je predvsem ena stvar - MIR," je istoimensko pesem napovedal pevec. B Mashina je bila eden prvih opaznih vrhuncev večera, ki je zasijal v polnem žaru vrhunskega glasbenega spektakla, ki se je odvijal pred našimi očmi in nam božal čutne brbončice. Pred Samo edini je Nejc Škofic pokazal svojo lahkotno virtuoznost na črno-belih tipkah, dvorana pa je vzrojila v družnem prepevanju in igri lučk zapestnic, ki jih je večina prejela pred vhodom v dvorano.

Najbolj ognjen šov je bil ob pesmih T.H.O.R., Napalm 3, Rooskie in Khanta. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Medrevesa so zasijala tudi kot prasketajoče kresničke na odru. "Hvala za vse vaše minute, tale pa bo malce daljša," je pesem 1Minuta napovedal Tomi, pesem pa je ob odštevanju sekund na odrskem ekranu dala vedeti, da gre za eno boljših himničnih balad zadnjih let na domači sceni. Eksplozivni Rooskie in Khanta sta nas pogreli do obisti, tudi z ognjeno predstavo, ki so jih tisti v parterju verjetno lahko čutili do kosti. V premoru so zatem zavrteli filmček, v katerem so se zvrstili največji slovenski športniki in povedali, kaj jim pomeni glasba Siddharte.

Ob bolj nežnih pesmih so v dvorano spustili tudi milne mehurčke. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Med njimi Jure Košir, ki je povedal, kako je pokleknil pred njimi, ko so mu leta 2006, ko je imel poslovilni žur, zaigrali njemu ljubo B Mashino, boksarka Ema Kozin, da ima pred boji vstopno pesem Ring, Anže Kopitar, kako je jedel z njimi govejo juhico, kolesar Tadej Pogačar, ki bi rad slišal Orion Lady v živo na koncertu, koreograf Miha Krušič, ki meni, da je Siddharta naš ponos, Tina Maze, ki si želi, da bi uvod Orion Lady kdaj odigrala z njimi na odru, nogometni vratar Jan Oblak, je povedal, da je na karaokah pel skladbo Napoj, trener Matjaž Kek je povedal zgodbo o tem, kako mladoletnega sina ni pustil na njihov koncert, plezalka Janja Garnbret, kako je dobila njihov pulover in da si življenje brez Siddharte težko predstavlja, Alenka Artnik, kako je glasba Siddarte vplivala nanjo, Primož Roglič pa, kako s pevcem delita navdušenje nad kolesarstvom ter jim zaželel "rock on".

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen













Siddharta icon-picture-layer-2 1 / 8

Kakšen učinek ima pesem Od višine se zvrti, je pokazal naslednji vrhunec, ko je celotna dvorana prepevala pesem, ki jo je Siddharta tako genialno priredila, da je na njih zagotovo ponosen tudi izvirni pevec Vlado Kreslin, ki pa ga tokrat ni bilo v gosteh. Superblow so poimenovali zanimivo prepleteni venček vseh prvih pesmi z vseh desetih albumov, nadaljevali so z Na nebu, ko je na oder z violino prišla edina gostja večera, Izabela Hace (hči basista Janija) ter dvema lahkotnejšima, prelepo Platino in himnično Ledeno.

Priče smo bili enemu najboljših koncertov kakega domačega izvajalca letos, če ne kar zadnjih nekaj let. FOTO: Miro Majcen icon-expand