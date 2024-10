Siddharta z novim videospotom za pesem Mir nasprotuje trendu popolnosti

Skupina Siddharta je predstavila še en videospot za eno od pesmi z zadnjega albuma X. V teh jesenskih dneh je na vrsto prišla pesem Mir, videospot zanjo pa prikazuje soočanje s stereotipi trenutnih trendov. "Stereotipi trenutnih trendov, kjer je vse usmerjeno v popolnost in lepoto, me nikoli niso privlačili – v zadnjem času pa jim še odločneje nasprotujem. Noben od protagonistov v videospotu ni bil naličen; z UV-tehniko smo jih prikazali v njihovi najbolj surovi in avtentični obliki, takšne, kot jih še nihče ni videl," je o novi pesmi povedal režiser Ven Jemeršič.