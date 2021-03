Siddhartin spletni koncert: trije odri skoraj v vesolju

Američani pravijo "go big or go home". To bi lahko prevedli kot "naredi na veliko ali pojdi domov". To nedvomno že od nekdaj velja za skupino Siddharta in nič drugače ni bilo niti tokrat, ko so za svoje oboževalce pripravili spletni koncert. Tri prizorišča v Centru vesoljskih tehnologij v Vitanju in šest kamer – produkcija, ki je vredna prej kakšnega filma kot spletnega koncerta.

