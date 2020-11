30 let enega Šifrerjevih največjih uspehov v karieri

Hiti počasi je bil peti studijski album gorenjskega kantavtorja Andreja Šifrerja. Pred tem je izdal Moj žulj, Od šanka do šanka, Odeje izpod odejeter Nove pravljice. Po neverjetnem uspehu v osemdesetih se je podal v samo zibelko countryja, saj je album posnel v Nashvillu, v ameriški zvezni državi Tennessee.



Ključni dogodki za Šifrerjev odhod v Ameriko so se odvili že nekaj let prej, ko se je njegov prijatelj Steve Popovich iz Clevelanda preselil v Nashville. Možakar je bil v Ameriki rojeni potomec srbskih priseljencev in zagotovo najbolj poznan in uspešen poslovnež balkanskih korenin v Ameriki. Pri Popovichu je Andrej sprva tudi stanoval, v času snemanja pa se je preselil k družini Joeyja Miskulina, virtuoza na harmoniki in klaviaturah. Ta je postal njegov glasbeni producent in pred samim studiem sta fanta natuhtala vse pesmi in jima določila priredbe. Joey je zbral ekipo glasbenikov, v kateri je izstopal Jerry Douglas, mojster za kitaro dobro in kitaro lap steel.



Kot pravi legenda, naj bi se Andrej v ZDA odpravil na robu popolne izgorelosti in z izposojenimi dvajsetimi tisočaki v dolarjih, kar pomeni, da zanj to niso bili ravno najboljši časi. Slovenija se je osamosvajala od Jugoslavije, koncertov je bilo vedno manj, sam pa že sedem let ni posnel nobene pesmi. A naenkrat se mu je odprlo in je spet začel pisati pesmi. Državaje tako v času osamosvojitvene vojne leta 1991 postala neke vrste himna osamosvojitve. Naslovno pesem Hiti počasipa je "snel" Eaglesom, saj je priredba pesmi Take It Easy iz leta 1972. Skladbe, kot soŠum na srcu, Uspavanka za EvoinPoglej ga novo jutro, so postale Šifrerjeve klasike, ki ga bodo zagotovo preživele.