'Ko me bodo začeli prepoznavati, se bom začel skrivati v svoji spalnici'

Pravijo, da ste najbolj sramežljiv britanski zvezdnik in da vam ni mar za slavo. Je ta samo "kolateralna škoda", čeprav vam prav to, da ste znani, navsezadnje priskrbi delo in nova zvezdniška sodelovanja?

Težko lahko postane proti koncu procesa. Gre za okno priložnosti, ko je zelo zabavno, dobiš idejo in pišeš ter produciraš pesem. Nato pa je težko delo, ko greš proti koncu, tam med osemdeset in stotimi odstotki, ko je delo končano. V to gre veliko ur dela, veliko energije.

Trenutno uživam v tem, da ustvarjam iz ničesar. Pred leti je bilo precej moderno vzorčenje, veliko ljudi je to počelo, bilo je zabavno, a zame zdaj ni več tako vznemirljivo. Raje ustvarjam iz ničesar, da nastane nekaj povsem mojega in novega. Včasih naredite sto ali celo dvesto miksov in različic ene pesmi, kako težko je ustvarjati, če je človek tak perfekcionist?

Torej je dejstvo, da vas ne prepoznavajo na ulici, za vas prednost, kaj pa ko to ne bo več mogoče? Dejali ste, da ste razumeli težave, skozi katere je šel pokojni Avicii, ko je šlo za slavo in uspeh?

Je torej dobro potegniti črto in reči, to je dovolj dobro, imate take boje?

Zdi se mi, da vsaka pesem, ki sem jo izdal, ni dokončana. Zato mi jih kar vzamejo in izdajo, sicer nikoli ne bi izšle. Dobro je imeti okoli sebe tudi take ljudi, ki ti rečejo, da je nekaj super in da je nared, da ugleda luč sveta.

Imate vedno v glavi glasbo?

Skušam si vzeti odmor, ko ne delam stvari, ki so povezane z glasbo. Všeč so mi moto športi in videoigre, kar me odtrga od glasbe. Kar je dobro, saj bi najbrž malce znorel, če bi ves čas posvetil samo glasbi in v njej zagotovo ne bi več tako užival.

Ali glasbo vrtite tudi na zabavah za svoje prijatelje in sorodnike?

Ne. Če bi me prosili, bi rekel ne (smeh).