Silence z novim videospotom za pesem A Moment's Song

Odločitev o izidu novega videospota pa pojasni takole: ''Nekaj simboličnega je bilo v sovpadanju pričetka podnebne konference v Glasgowu z nočjo čarovnic in dnevom mrtvih. Težko bi našla primernejši trenutek za objavo videa.'' Videoizdelek je bil posnet na Plečnikovem stopnišču v Pionirskem domu v Ljubljani in v Parku skulptur v Kostanjevici na Krki. V videu nastopata plesalec Mitja Popovski in skupina otrok. Direktor fotografije je Marko Kočevar , postprodukcija pa je delo podjetja NuFrame .

Silence se že pripravljata na izid novega albuma – The Vocabulary of Madness bo izšel prihodnje leto: ''To bo najin prvi studijski album v desetih letih. The Vocabulary of Madness oziroma Slovar norosti bo prvi vodič po univerzalnem, vse bolj priljubljenem jeziku. Norost je namreč jezik, ki ga vsi tekoče govorimo – še posebej takrat, ko to ni naš namen.''

Duo Silence je doslej izdal pet albumov: Ma non troppo (1997), Unlike a Virgin (1999), Vain – a Tribute to a Ghost (2004), dvojno ploščo Key Silence (2006) in Musical Accompaniment for the End of the World (2012). Umetnika sta doslej napisala glasbo za več kot 40 gledaliških, lutkovnih in plesnih predstav. Sodelovala sta že s številnimi priznanimi režiserji, kot so Tomaž Pandur, Aleksandar Popovski, Matjaž Berger, Matjaž Pograjc in Primož Ekart. Doslej sta izdala štiri albume z gledališko glasbo: Maison des rendez-vous (2003), Veronika (2005), Ljubezen na smrt (2007) in dvojno ploščo z glasbo iz Pandurjevih predstav Barok in Kaligula, The Passion of the Cold (2008). Ta je leta 2011 izšla tudi v obliki notnega zapisa.

Dvojec redno sodeluje s skupino Laibach. Leta 2006 sta napisala in producirala ploščo Volk (2006), sedmi album Laibachov. Leta 2015 pa sta Laibach in Silence postali prvi zahodni zasedbi, ki sta nastopili v Severni Koreji. Duo je za gostovanje priredil skladbe iz muzikala Moje pesmi, moje sanje, priredbe pa so leta 2018 izšle na plošči Sound of Music.

Silence pa pišeta tudi za film. Sodelovala sta pri Slovenki (2009), Projektu: rak (2013) in Nočnem življenju (2016) Damjana Kozoleta ter Zgodovini ljubezni (2019) Sonje Prosenc.