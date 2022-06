Silk Sonic in Kendrick Lamar absolutni zmagovalci podelitve nagrad BET

Na podelitvi nagrad BET, ki je potekala v losangeleškem Microsoft Theatru, so bili okronani novi zmagovalci v različnih kategorijah. Krmilo dogodka je drugo leto zapored prevzela igralka Taraji P. Henson . Prireditev, ki časti dosežke temnopoltih umetnikov in športnikov v preteklem letu, je glasbeni zasedbi Silk Sonic prinesla že drugo zaporedno zmago v kategoriji najboljše skupine. Ob tem se je nagrade za najboljšega režiserja videospotov razveselil Anderson .Paak , ki z Brunom Marsom tvori zmagovalni par.

Največ nominacij za nagrade BET si je letos prislužila Doja Cat (kar šest), sledila sta Drake in Ari Lennox s štirimi. V ključnih kategorijah so bili nagrajeni tudi izvajalci, ki so BET nagrado prejeli prvič. Eni od teh so Jazmine Sullivan (najboljša R&B /pop izvajalka), The Weeknd (najboljši R&B/pop izvajalec) in Zendaya (najboljša igralka).

Najboljši film je postal Kralj Richard , Willa Smitha pa so že tretjič razglasili za najboljšega igralca. Zendayi sta nagrado prinesla angažmaja v seriji Evforija in filmu Spider-Man: Ni poti domov , pri 25 letih je tako postala najmlajša zmagovalka v kategoriji (po Jennifer Hudson , ki se je pri enaki starosti pred 15 leti razveselila nagrade za vlogo v filmu Sanjske punce. )

V kategoriji najboljše ženske hip hop izvajalke so tretje leto zapored okronali Megan Thee Stallion , ki ji je uspel najdaljši zmagovalni niz v tej kategoriji po Nicki Minaj , ki je dominirala med letoma 2010 in 2016.

Seanu 'Diddyju' Combsu so podelili nagrado za življenjske dosežke, po Queen Latifah je postal šele drugi raper, ki ga je doletela ta čast. Odločitev so toplo pozdravili tudi Jay-Z, Kanye West in Babyface.

Zmagovalci glavnih kategorij so postali ...

Album leta:

An Evening With Silk Sonic, Silk Sonic

Back of My Mind, H.E.R.

Call Me If You Get Lost, Tyler, The Creator

Certified Lover Boy, Drake

Donda, Kanye West

Heaux Tales, Mo' Tales: The Deluxe, Jazmine Sullivan

Planet Her, Doja Cat

Najboljša R&B/Pop izvajalka:

Ari Lennox

Chlöe

Doja Cat

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Mary J. Blige

Summer Walker

Najboljši R&B/Pop Artist izvajalec:

Blxst

Chris Brown

Givon

Lucky Daye

The Weeknd

Wizkid

Yung Bleu

Najboljša hip hop izvajalka:

Cardi B

Doja Cat

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Saweetie

Najboljši hip hop izvajalec:

Drake

Future

J. Cole

Jack Harlow

Kanye West

Kendrick Lamar

Lil Baby

Najboljša skupina:

Silk Sonic

Chlöe X Halle

City Girls

Lil Baby & Lil Durk

Migos

Young Dolph & Key Glock

Najboljše sodelovanje:

"Essence," Wizkid Feat. Justin Bieber & Tems

"Every Chance I Get," DJ Khaled Feat. Lil Baby & Lil Durk

"Family Ties," Baby Keem & Kendrick Lamar

"Kiss Me More," Doja Cat Feat. SZA

"Way 2 Sexy," Drake Feat. Future & Young Thug

"Whole Lotta Money" (Remix), Bia Feat. Nicki Minaj

Najboljši novi izvajalec:

Baby Keem

Benny the Butcher

Latto

Muni Long

Tems

Yung Bleu

Videospot leta:

"Family Ties," Baby Keem & Kendrick Lamar

"Have Mercy," Chlöe

"Kiss Me More," Doja Cat Feat. SZA

"Pressure," Ari Lennox

"Smokin Out the Window," Silk Sonic

"Way 2 Sexy," Drake Feat. Future & Young Thug

Najboljši režiser videospotov:

Anderson .Paak a.k.a. Director .Paak

Benny Boom

Beyonce & Dikayl Rimmasch

Director X

Hype Williams

Missy Elliott

Najboljši mednarodni izvajalec:

Dave (Združeno kraljestvo)

Dinos (Francija)

Fally Ipupa (Demokratična republika Kongo)

Fireboy DML (Nigerija)

Little Simz (Združeno kraljestvo)

Ludmilla (Brazilija)

Major League DJz (Južna Afrika)

Tayc (Francija)

Tems (Nigerija)

Najboljši film:

Candyman

King Richard

Respect

Space Jam: A New Legacy

Summer of Soul

The Harder They Fall

Najboljši igralec:

Adrian Holmes, Bel Air

Anthony Anderson, Black-ish

Damson Idris, Snowfall

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Forest Whitaker, Respect | Godfather of Harlem

Jabari Banks, Bel Air

Sterling K. Brown, This Is Us

Will Smith, King Richard

Najboljša igralka:

Aunjanue Ellis, King Richard

Coco Jones, Bel Air

Issa Rae, Insecure

Jennifer Hudson, Respect

Mary J. Blige, Power Book II: Ghost

Queen Latifah, The Equalizer

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Regina King, The Harder They Fall

Zendaya, Euphoria | Spider-Man: No Way Home

Športnica leta:

Brittney Griner

Candace Parker

Naomi Osaka

Serena Williams

Sha'carri Richardson

Simone Biles

Športnik leta:

Aaron Donald

Bubba Wallace

Giannis Antetokounmpo

Ja Morant

LeBron James

Stephen Curry