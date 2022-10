Simbolno svarilo ljubljanskega soul-pop pogona namiguje na njihov prvi album

Ljubljanska soul zasedba, ki se je iz dua v številčnejši bend razvila leta 2019, si po seriji porazov in remijev naposled zasluži zmago, veliko zmago. Skupina Batista Cadillac je prijateljsko navezo Urban Lutman - Matija Koritnik ali par vnetih kantavtorjev s pretežno izposojenim repertoarjem prerasla tik pred pandemijo, njihov prvi album pa je tri leta pozneje zasenčilo razočarajoče drugo mesto na izboru za domačega potnika na evrovizijski karkoli-pač-tisto-že-je. Prvenec, na katerem je polovica že prej izdanih singlov, je poštena glasbena, nemara celo prej pop kot soul, nikakor špas ne funk ali neo-soul zbirka. Toliko bolj zato, ker vsi mid-tempo R&B šlagerji bolj kot ne šablonsko skomponirani medse z veseljem sprejemajo tudi peščico presežkov. Pa saj Batista Cadillac tako po izrazu kot izgledu deluje kot skrajno prijazna in prisrčna etnija. Generacija neba je tisti song (z indeksom 4), ki celoto dostojno razmiga. Tako mimogrede poudari tudi značilno melanholijo in nemara še prej vso milino pojava Batista Cadillac. Gre za smelo nadzorovan podivjani soul-funk jam, v katerem se še posebej izkaže pevec Lutman. Eno krepko kadenco za solistično prekopavanje si izbori celo basist. Druga pohvalno pregibna točka sicer solidno urejenega dramaturškega oz. narativnega loka pa iz albuma, naslovljenega kar Batista Cadillac, izstopi z novim singlom seksteta. Tudi Svet se podira vase vključuje prepričljiv Lutmanov nastop. Obenem pa ima ta komad tudi najbolj dosledno izvedeno, tj. bogato spremljevalno-vokalno partituro. Do te kompozicijske prvine ali figure bi imeli avtorji pričujočega dela povsem legitimno še več simpatij. Res pa je, da se album Batista Cadillac dokončno zbudi ravno ob svojem koncu. Se pravi, poleg Svet se podira vase je še kako merodajna še živahna in krepkeje funky popevka Stik. Zaključni komad Neviden (Ali veš, da me ljubiš?), katerega producent je izjemoma Tomaž Marič ali Thomas March, prvi albumski vtis skupine iz zmerno pozitivnega konkretno preusmeri proti veličastnemu. Na koncu Batista Cadillac resnično zazveni podobno kot njeni številni otoški glasbeni sorodniki. Če boste celourni prvenec skupine Batista Cadillac podarjali za bližajoče se praznike, potem obdarjencu prišepnite, da se velja najprej posladkati z zadnjimi tremi.



Ocena: 4,5