Simon Vadnjal s pomočjo 'zakladnice preteklih izkušenj' ustvaril Klik v glavi

Simon Vadnjal v novi skladbi Klik v glavi raziskuje življenjske odločitve v trenutku, ko imamo vsega dovolj in zaslišimo klik, ki napoveduje željo po spremembi na bolje. "Ko se zaveš, da gre za vajino dvojino vse v tri krasne, vendar to sprejmeš in greš z nasmehom na obrazu pač naprej," opiše pevec.

Pri ustvarjanju videospota se je pevec povezal z režiserjem Maticem Gabrielom. V njem se pevec s starodobnikom vozi od Štajerske pa vse do Primorske. "Po nekaj videospotih sem ugotovil, da sem neke vrste ambasador lepih krajev Slovenije. Tokrat sem šel na Štajersko v okolico Šentjurja in na koncu v Socerb. To je res tako krasen grad in razgled, da si ga morate vsi ogledati. Včasih se vse poklopi. Bilo je neverjetno nebo, kot da bi ga naročili," je dejal.