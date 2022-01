Simon Vadnjal izdal nov videospot za pesem Plus minus

Simon Vadnjal je izdal skladbo Plus minus, za katero je nastal tudi mističen videospot, posnet v čudovitem Posočju. Začetek leta je čas novih začetkov, obračunov s preteklostjo in načrtov za prihodnost – prav o njih je razmišljal ravno Simon, ko je pisal besedilo za novo pesem, ki jo na radijske postaje pošilja ob začetku leta. Glasbo in aranžma sta napisala Kevin Koradin in Clifford Goilo .

"Pred nami je nov list in letnica 2022, pesem Plus minus pa povzema moje občutke ob uri računa, ki ga mnogi med nami v svojih mislih – hočeš nočeš – opravimo pred novimi začetki. Ko pogledam svoj lanski koledar s prečrtanimi datumi prestavljenih in odpovedanih koncertov, na plus povlečejo lepi trenutki v krogu družine. Morda ni naključje, da se dan izida pesmi Plus minus poklopi s prvim rojstnim dnevom mlajše hčerke Bele in ob stiskanju z mojimi puncami vsakodnevne skrbi izpuhtijo. Za vse duše v tej deželi si želim, da v svoji uri računa najdejo toplo dlan za spodbudo in motivacijo za nove podvige. Tudi glasba in umetnost v širšem smislu marsikomu lahko pomagata pri tem,'' je ob izidu pesmi in spota povedal glasbenik.