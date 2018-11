Simon Vadnjal na samostojno glasbeno pot z dozo 'instapoetike'

Po duši si bolj rocker, saj te poznamo iz skupin Superlizo, Dropped D in CoverLover, od kod pop slog 80. let?

"S producentom Tinetom Janžkom (I.C.E.) sva se domenila, da pesem kliče po retro zvoku 80. let. Ta čas sem morda včasih malce preziral, morda po krivici, saj se je takrat delal kvaliteten pop. Ta mi sicer ni bil blizu po estetiki, slogu ali skupinah, saj je bil za moj okus preveč načičkan. Bližje mi je bila antiestetika tega z grungeom, od Nirvane, Alice in Chains in tako naprej. Sam sem 80. let malce prešprical, saj sem jih začel resneje konzumirati šele z Metallico in Guns N' Roses," nam je razložil Simon.

Pred časom se ga je namreč močno dotaknil podatek, da se vsako leto izseli 15 tisoč Slovenk in Slovencev, o sami izselitvi pa resno razmišlja več kot polovica mladih, zaradi česar se z emigracijskim trendom uvrščamo skoraj enako visoko kot nekatere afriške in južnoameriške države, Vadnjal pa je to prelevil v melodično pop skladbo."Zvon, ki se oglaša Bim Bam Bom, lahko bije tistim, da naj ostanejo, ali tistim, ki se poslavljajo, to je tukaj vprašanje. Morda prav na ta način lahko kaj premaknemo," poudarja pevec.