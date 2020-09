Simon Vadnjal: Nehajmo jamrati, gremo raje v akcijo

Filmski ustvarjalec Rudi Uran , avtor več kot dvajsetih filmov v lastni produkciji, svojo umetniško in ustvarjalno žilico velikokrat prepleta s človekoljubno noto. Tokrat je trenutno stanje v kulturi v njem aktiviralo novo željo pomagati nekomu, ki mu umetnost pomeni veliko. S krajšim videom je želel pokazati pot umetniškega ustvarjanja glasbenega videospota in s tem opozoriti na del precejšnjega števila poklicev, ki glasbenikom pomagajo ustvarjati videospote.

Komisija je odločitev za Simonovo zmago na natečaju argumentirala tako: ''Avtorjevo besedilo aktualizira današnji čas in stanje, v katerem smo se znašli. Simonov vokal je čist, natančen in ravno dovolj agresiven za posredovanje sporočila. ''

''Zamisel mi je prišla sredi covid zatišja, ko smo tako kot glasbeniki tudi mi filmski ustvarjalci pristali na prisilnem čakanju. Meni osebno je zastal igrani celovečerec, ki je bil tik pred začetkom snemanja v Dornavi. Prav tako ostali projekti, ki so bili vezani na produkcijo promo filmov. Skratka, obstali smo. Ker smo bili ustvarjalci s strani države pozabljeni, se mi je zdelo prav, da nekaj naredimo sami. Glasbeniki so prisiljeni svoje ustvarjalno delovanje preseliti na socialna omrežja. Zato potrebujejo vizualizacije, videospote. Nekdo mora biti prvi in napraviti korak. Zamislil sem si kot nekakšen razpis – natečaj,'' je o ideji projekta povedal Rudi in obenem zaupal, da so bili kriteriji pri ocenjevanju avtorstvo, angažirano besedilo in celovit pristop k zvokovni produkciji.

Kot so povedali, je komisija, v kateri so bili izbrani priznani ustvarjalci različnih smeri, iskala pesem, ki je imela potencial dobre vizualizacije. Na razpis se je prijavilo več kot 80 glasbenikov, kar priča o tem, kako težavno je priti do lastnega videospota. Na vprašanje, zakaj je zmagala prav pesem Pozabila navodila, je komisija enotno odločitev o zmagovalcu obrazložila tako: ''Avtorjevo besedilo aktualizira današnji čas in stanje, v katerem smo se znašli. Simonov vokal je čist, natančen in ravno dovolj agresiven za posredovanje sporočila. Nikjer ne pretirava s pevskimi vložki, kar je dobro, tako ves čas odlično prehaja med vokalom in spremljavo.''