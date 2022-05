Simon Vadnjal novo pesem posveča glasbenim idolom

Simon Vadnjal je pred slabega pol leta izdal singel Plus minus, motivacijsko skladbo, navdih zanjo je črpal iz vsesplošnih zelo človeških osebnih obračunov s preteklostjo in hkrati ambicioznih načrtov za prihodnost, ki so tako značilni za vse naše začetke, še posebej ob začetku koledarskega leta. Tokrat gre priljubljeni glasbenik, tekstopisec, novinar in voditelj v razmišljanju dlje – navdih za nastanek nove pesmi so Simonovi glasbeni idoli, ki so glasbeniku v mladostniških letih predstavljali velik vzor, vendar so, žalostno, kasneje, mogoče tudi zaradi napačnih osebnih odločitev, doživeli neslaven in mnogo prehiter konec.

"Pesem 'OBLAK NAPAK' je poklon glasbenim ikonam, ki so s svojo glasbo med mojim odraščanjem izoblikovale glasbeni okus moje in številnih generacij, širile obzorja kreativnosti, ki so nas prek glasbe spodbujale k razmišljanju tudi o nekoliko težjih življenjskih temah," razmišlja Simon in dodaja: "Ikone, kot so Kurt Cobain, Amy Winehouse, Taylor Hawkins, Layne Staley, Scott Weiland, Chester Bennington, Chris Cornell in številne druge, so mi bile v kontekstu glasbenega odraščanja zelo pomembni učitelji, žal pa so pod težo svojih demonov, svojega 'oblaka napak', klonili, vsi zelo prehitro." icon-expand Simon Vadnjal FOTO: Nejc Laščak Lair Production "Tudi video za pesem 'Oblak napak' (Lair Production) je poklon omenjenim glasbenim legendam, v besedilu pa odpiram tudi temo soočanja z 'oblakom napak', ki slehernemu med nami včasih predstavlja precej težak zalogaj. Ne le odraščajoči mladi - tudi ostali glasbeni navdušenci v glasbi in besedilih najdemo nekoga, s katerim se lahko poistovetimo, glasba pa mnogim predstavlja eno od rešitev za soočanje s čustvenimi izzivi v naših življenjih," je še povedal Simon Vadnjal.