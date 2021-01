Simon Vadnjal o novi pesmi Kam: Je odsev aktualnega dogajanja naše družbe

Prazne ulice, trgi, zapuščena otroška igrišča. Takšni, na trenutke srhljivi prizori, so bili ena od stalnic preteklega leta in zaenkrat nič ne kaže, da bo kmalu drugače. Stanje duha v slovenski družbi ni rožnato, če se ozremo preko meja, ni dosti boljše. "Ob pogledu na ljubljanske ulice, ki so po začetku policijske ure vsak dan videti kot iz znanstvenofantastičnih filmov, sem dobil idejo za videospot. Kaj bi si ob teh prizorih mislil nič hudega sluteč vesoljček, ki bi zataval na Zemljo v kovid časih in skušal navezati stik?" je o navdihu za novo pesem in video zgodbo povedal avtor besedila ter pevec Simon Vadnjal in dodal: "Pesem Kam? je odsev aktualnega dogajanja v naši družbi, še posebej v Sloveniji, čeprav pogled čez Atlantik niti najmanj ne pomirja. Družbeni lonec vre od nestrpnosti, sovražnosti, delitev na 'naši' in 'vaši'. Samo poglejte mnenjsko greznico, ki bruha npr. iz Twitterja. Boljše, da sploh ne berem komentarjev pod članki, Facebook objavami. Tudi, če gre za članek o sajenju pomladanskega radiča, se med komentarji kmalu začne bruhati o komunajzerjih in fašistih. Ko bi se vsaj pol toliko energije preusmerilo v branje knjig, ljubljenje ali poslušanje slovenske avtorske glasbe."

Pevec pravi, da na vseh frontah vidi, da so ljudje siti karantene in vladnih ukrepov. A ni vse tako temačno, kot se zdi. Simon je v letu 2020 prejel tudi lepo novico, namreč s partnerico Dijano sta izvedela, da pričakujeta prvega skupnega otroka. "Vsi smo siti zapiranja za štiri stene, pri starejši hčerki Miši Zarji (8 let) vidim, da njej in vrstnikom zmanjkuje motivacije za učenje na daljavo. Sicer pa na preteklo leto gledam tudi v zelo pozitivni luču - z Dijano se nama je že pomlad takoj polepšala zaradi dveh plavih črtic (test nosečnosti), da o veselem pričakovanju decembra niti ne govorim. (smeh) Sicer pa sva se hecala, da je Bela že vedela, zakaj je predviden rok iz božiča potegnila za deset dni v 2021."

Režijo videospota je tudi tokrat prevzel Rudi Uran (Studio Kramberger Uran), ki je Simonu v odmevni pro bono akciji s skupino številnih sodelavcev pomagal že do videospota za pesem Pozabila navodila, za 3D animacije osrednjega lika – vesoljčka – pa je poskrbel Sergej Glacier (Glacier Peak Production). Kamero je poleg Rudija Urana po praznih lokacijah slovenskih mest vihtel tudi Igor Mlakar.

Pesem Kam?je ponovno sad sodelovanja avtorja glasbe Kevina Koradina, nizozemskega producenta Clifforda Goila in Simona Vadnjala, snemanje vokalov pa je s pomočjo spleta in tehnologije potekalo na liniji Ljubljana, Karibsko otočje in slovenska Obala. "S Simonom nadaljujemo skupno zgodbo in glasbeno pot. V vseh pogledih napredujemo kot tim in nova skladba »Kam?« je dober primer zrelega in kvalitetnega glasbenega sodelovanja," dodaja Kevin Koradin.

Od glasbe in dela na televiziji še delo s hčerkama

"Karantenske mesece preživljam precej aktivno - tehnologija omogoča, da vsebine za 24UR in Pop In v večini opravljam s pomočjo računalnika od doma. Glede ustvarjanja glasbe je enako, pogrešam pa vaje in druženje z bendom CoverLover ter seveda koncerte v živo. Športno sem precej aktiven - vaje z lastno težo in fitnesi na prostem so super ventil. Že nekaj dni pa je moja glavna aktivnost na očetovskem dopustu žongliranje s tetra pleničkami, lonci in obešanjem perila - pa seveda cartanje z dojenčico in Dijano. Moram pohvaliti tudi starejšo hčerko Mišo Zarjo, glavno asistentko pri negovanju (pol)sestrice,” je povedal Simon za 24ur.comin dodal, da se na vso moč trudi pomagati Dijani, saj je Belo rodila s carskim rezom, kar pomeni, da mora veliko počivati in se ne preveč naprezati: "Ravnanje z dojenčico je bilo treba kar obnoviti, saj je od rojstva Miše Zarje že 8 let in na začetku sem bil kar malo neroden. Ampak vsak dan napredujem! (smeh) Predvsem pa zmanjka časa, da vsem sorodnikom, babicam in dedkom sproti zagotavljam dovolj slikovnega in video materiala naše malčice. Sladke skrbi skratka."