Simon Vadnjal v novi pesmi o najbolj ranljivem delu ljubezenskega odnosa.

Videospot je ustvaril v sodelovanju z režiserjem Alexom Veršnikom, pri iskanju idej pa so mu pomagale sodelavke iz redakcije POP IN. One so bile namreč ene izmed prvih, ki so slišale novo skladbo sodelavca."Pri snemanju videospota sem prvič užival med vožnjo kabrioleta – nemške retro klasike – in tokrat je bilo snemanje videospota en sam užitek. Čudovita pokrajina v okolici Šentvida pri Stični, prazne ceste, sonce, veter v laseh. Edina težava, ki sva jo imela s Katarino na snemanju, je bilo navodilo, da med vožnjo ne smeva spregovoriti niti besede, saj zgodba videospota prikazuje mučno vožnjo skreganega para, ki traja in traja"

Lansko leto je sicer Simon izdal prvi samostojni album, Dan za sanje, na Melodijah morja in sonca pa je predstavil skladbo Prizma, ki nas spominja na "nostalgične, zlate čase." Glasbenika lahko julija dobimo pod odrom na festivalu Pivo in cvetje, kjer bo s spremljevalnim bandom.