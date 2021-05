Simon Vadnjal: Včasih je treba tvegati, četudi srečen konec ni zagotovljen

"'Odpri svoje srce' je sporočilo nove pesmi – predvsem v smislu upati si, končno nekaj spremeniti, narediti korak v novo smer. Zdi se mi, da nas šolski sistem, starši in družba vzgajajo v duhu, da je odločitve najboljše temeljito pretehtati, izmeriti, preračunati, zato si nas večina ne upa poslušati srca. Če bi se uspešni umetniki, arhitekti, ustvarjalci vseh vrst zanašali le na ratio, ne pa na svojo intuicijo in notranji glas, ne bi nikdar dosegli svojih potencialov. Včasih je treba tvegati, četudi srečen konec ni zagotovljen (nasmeh)," je ob izidu nove pesmi za 24ur.com povedal Simon Vadnjal , ki obljublja, da bo pesem z nalezljivimi ritmi dobila tudi videopodobo.

"Videospot z režiserjema Dušanom Potrčem in Draženom Štaderjem snemam ta vikend na ljubljanskih ulicah. Računamo na lepo vreme in nasmejane obraze, prihajajo lepši časi, odprtje Odprte kuhne bo v mesto po dolgem času zvabilo ljudi, na njihove obraze pa nasmeh."

Naslov pesmi je Odpri srce, Simon pa nam je zaupal, kdaj je sam nazadnje odprl svoje srce za katero stvar. ''Vztrajanje pri ustvarjanju avtorske glasbe v slovenščini zame pomeni prisluhniti srcu in ga odpreti. Z glasbo poslušalcem na dlani predstaviti svoja čustva, odnos do sveta. Bolj ko si odkrit, bolj si ranljiv, ampak glasba s kalkulacijami ne more prepričati. Vsaj na dolgi rok ne."

Najnovejši singel Odpri srce je z rokerskimi kitarami zašiljena oda življenju na polno. "C'est la vie," pravijo boemski Francozi, in v tem kratkem reku je navdih za ustvarjanje našel tudi priljubljeni glasbenik: "Boemski Francozi so me s frazo 'c'est la vie' navdihnili zaradi pozitivnega pogleda na življenjske situacije–če se ne izide, si vsaj na stara leta ne bomo očitali, da nismo poskusili (nasmeh).''