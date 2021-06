V središču Ljubljane je Simon Vadnjal posnel videospot za svojo novo pesem Odpri srce. Načrt snemanja je bil, da ni načrta. "Režiser mi je rekel le, Simon, odpri srce," je povedal in tudi mimoidoči okoli njega so se mu med sprehodom in igranjem na kitaro pridružili z nasmejanimi obrazi.

