Simon Vadnjal z novo pesmijo stavi na isto ekipo

Po treh mesecih samoizolacije, nakopičenih skrbeh, strahovih, s katerimi smo se ukvarjali vsak na svojem koncu, po zapiranju v svoje domove je čustvena kaša, s katero se večina sooča v svoji intimi, pri mnogih zavrela, prekipela. Čas je, da na silo zapoznela pomlad vzbrsti do konca. Kmalu nas bo v družabno življenje vabilo poletje, mlade in takšne po srcu, vleče na ulice, med ljudi. Večina nas pogreša glasen smeh, plesanje, glasbo in zabavo. Te občutke je v pesmi Pozabila navodila lovil tudi Simon Vadnjal, ki po nastopu na letošnjem izboru EMA 2020 nadaljuje svoje glasbeno sodelovanje z isto ekipo, Nizozemcem Cliffordom Goilom in PrimorcemKevinom Koradinom.

"Po odličnem sodelovanju pri skladbi 'Nisi sam' smo se takoj lotili novega projekta in lahko rečem le to, da je ustvarjalni proces potekal brez zapletov ter da smo bili vsi avtorji ponovno zelo usklajeni, na isti frekvenci. Zelo sem zadovoljen z rezultatom," pravi Kevin Koradin.