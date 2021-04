Simpatični Štajerci iz zasedbe Polkaholiki polko približali mladim

Pred letom in pol so se štirje mladi fantje iz Štajerskega združili v zasedbo Polkaholiki in opozorili nase, sprva kot svež narodnozabavni 'boyband'. S predelavami slovenskih in hrvaških pop uspešnic v polko ter s svojimi avtorskimi skladbami, tako polkami kot tudi pop zabavnimi hiti Povej, povej in Sobica so v tem času presegli več kot 10 milijonov ogledov njihovih videov. S tem so dokazali, da s svežim pristopom in preprosto energijo osvajajo vse več in več poslušalcev.

Tokrat Matic, Žiga, Rene inGašperpredstavljajo novo balado, ki diši po mediteransko-slovenskem melosu, odo vsem dekletom in ženam, z naslovom Ljubljena.

"Lepo je ljubiti in vsako jutro pogledat v ljubljene oči, ki žarijo od sreče. Verjamemo, da lahko dekle, ki jo ljubiš večno, spoznaš tudi v zelo mladih letih," so ob izidu pesmi Ljubljena povedali Polkaholiki, ki so spot posneli na eni od najlepših lokacij v solinah. Ob tem so želeli bogastvo naravne in kulturne dediščine približati mladim in širiti slovenske lepote.