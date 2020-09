Sin Daniela Popovića: Zamerim mu, da z menoj noče imeti dueta

Sebastian Popović je 35-letni sin velike glasbene zvezde nekdanje skupne države, Daniela Popovića , ki ga večina pozna po uspešnici Julie . Tudi Sebastian se, tako kot oče, profesionalno ukvarja z glasbo in je pred kratkim izdal novo pesem z naslovom Etanol. Za hrvaško televizijo RTL je spregovoril o svoji karieri in o odnosu z očetom, za katerega ne ve, kdaj ga je nazadnje videl. "Čisto iskreno, že zelo dolgo se nisva videla. Se pa slišiva. Mislim, da sva se nazadnje slišala pred nekaj meseci," je povedal 35-letnik in razkril, da je Daniel odklonil glasbeno sodelovanje. "Moja besedila so zanj preveč 'hard-core', on ima raje bolj romantična besedila. Zameril sem mu, da ni želel skupaj posneti pesmi, ki bi nama ostala za vedno." A kljub vsemu je Sebastian poudaril, da z očetom ostaja v dobrih odnosih. "Vse življenje sem z njim imel lep odnos. Tudi če se je pojavil nesporazum, sva ga vsakič hitro rešila, in moram priznati, da res nikoli nisva imela večjih težav."

Povedal je tudi, da oče nikoli ni imel težav z razvadami, kot se je svoj čas pisalo o Danielu. Po Sebastianovih besedah naj glasbenik ne bi imel težav z alkoholom, niti z igrami na srečo, kot so mnogi menili. Edina 'razvada' pa so bile ženske, je povedal Sebastian in pri tem komentiral izjavo Danielove tretje žene, češ da naj bi bil glasbenik do nje nasilen: "Moj oče je marsikaj, lahko tudi rečem, da ni najbolj zvest človek na svetu, a prav nikoli ni bil nasilen, niti ni kazal znakov nasilja. To lahko potrdiva oba s sestro."

Kljub slavi in denarju, ki ga je Daniel zaslužil v 80. in 90. letih, danes živi zelo skromno, in kot je potrdil Sebastian, nikoli ni prosil za pomoč. "Ne glede na to, da se je o njem pisalo marsikaj, in tudi to, da naj bi imel finančne težave, mene nikoli ni prosil za pomoč. Mislim, da so te izjave povezane z dejstvom, da se on zdaj počuti kot socialni primer, saj velikokrat primerja svoje premoženje zdaj in nekoč," je povedal Sebastian in se ob tem spomnil Danielovega vrhunca slave."Takrat se je govorilo o zelo veliko denarja. Ko je uspel s pesmijo Julie, je kupil hišo, imel je prvega registriranega porscheja v Jugoslaviji, prvi je imel mobilnik. Tisti mobilnik z ogromno anteno, ki jo je potem imel v avtomobilu. Kam je šel ves ta denar, ne vem."