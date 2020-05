Sin Ozzyja Osbourna načrtuje film o očetovi mladosti

Kot je napovedal Jack Osbourne , glasbenikov sin, bo v središču biografskega filma oče v svojih mlajših letih, ko je bil sam še otrok. "Govoril bo bolj o mami in očetu in kako sta si utirala svojo pot v svetu. Jaz bom bolj v ozadju, kot siten otrok," je pojasnil.

Sicer sta po pisanju portala Classic Rock tako glasbenikov sin kot soproga sodelovala kot izvršna producenta že pri dokumentarnem filmu v režiji Grega Johnstona The Nine Lives Of Ozzy, ki bi moral ugledati luč sveta še letos.

Ozzy Osbourne je imel sicer za maj napovedano turnejo po Severni Ameriki, ki pa jo je že februarja odpovedal zaradi zdravljenja Parkinsonove bolezni. Da se bori s to boleznijo, je 71-letni glasbenik razkril v začetku leta. Konec februarja je izdal nov album Ordinary Man.

Danes 71-letni Osbourne je zaslovel kot pevec Black Sabbath. V skupini je bil približno deset let, vse do leta 1979, ko so ga člani zasedbe izključili zaradi odvisnosti od različnih substanc. Takoj je začel samostojno kariero, leto pozneje pa je izdal prvi album Blizzard of Ozz, ki skupaj z albumom Diary of a Madman (1981) veljata za njegova najboljša studijska izdelka.