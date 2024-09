Sin pokojnega pevca skupine Linkin Park se ne strinja z izbiro nove vokalistke

OGLAS

Jaime Bennington, sin pokojnega pevca skupine Linkin Park, Chesterja Benningtona, je kritiziral ponovno združitev skupine in izbiro nove pevke Emily Armstrong. Na Instagramu je zapisal, da je Mike Shinoda po tiho izbrisal življenje in zapuščino njegovega očeta, ko je pred dnevi nova pevka odpela pesmi, ki jih je pel njegov oče.

Linkin Park s pevko Emily Armstrong.

Shinoda, ki je kitarist, ob Chesterju pa je prevzel tudi vokalni del, se je na njegove besede že odzval in dejal, da je bilo za pričakovati, da bodo nekateri ljudje potrebovali več časa, da se privadijo in sprejmejo spremembo, sam pa sprejema to, da še niso pripravljeni na ta korak. 28-letni Bennington se je navezal tudi na obtožbe, da je Armstrongova povezana s scientološko cerkvijo in da je leta 2020 med sojenjem Dannyju Mastersonu javno izkazala podporo. Pevka je sicer te obtožbe že zanikala, v izjavi pa zapisala, da ji je žal, da je igralca podpirala, od tedaj pa se je od njega že distancirala in da ne podpira nikakršnih zlorab nad ženskami.

Jamie je v enem od videov, ki jih je objavil, dejal, da je tudi oboževalcem skupine težko sprejeti novo pevko in dodal, da so pozabili, da so si med seboj zelo različni. Ostro je pripomnil, da so izdali zaupanje svojih sledilcev, ob tem pa razkril še, da ga je Shinoda blokiral na družbenih omrežjih, preostali člani pa se prav tako niso spomnili, da bi ga obvestili o spremembi. "Niso me obvestili o tej spremembi in me niso vprašali, kako se počutim ali mi ponudili vstopnice za dogodek," je še dejal.

Kritik sina pokojnega Chesterja Benningtona je bil deležen predvsem Mike Shinoda.

Armstrongova je delovala kot pevka in soustanoviteljica losangeleške skupine Dead Sara, skupina Linkin Park pa se na obtožbe o pevkini povezavi s scientologijo in na Benningtovove kritike ni odzvala. "Ko se nekaj zgodi, prevzemite odgovornost za tisto, kar ste storili. Predstavljajte si, da bi sedaj Mike Shinoda dejal, da mu je žal, ker je bilo vse skupaj slabo načrtovano in ni šlo tako, kot si je sam zamislil, a mu je mar za oboževalce, zato se jim opravičuje in se jim želi odkupiti. Da si želi zaustaviti sodelovanje z Emily in pretehtati naslednji korak. A to se ne dogaja, saj mu ni mar za to, kakšen učinek je imela izbira nove pevke," je v enem od videov še dejal Bennington, skoraj ob istem času pa se je oglasil tudi Shinoda.