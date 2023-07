Sinead O' Connor: Bila je desetletja pred svojim časom

Pevka, ki je bila odkrita glede svojih družbenih in političnih pogledov, je skupaj izdala 10 studijskih albumov. Njen prvi album, The Lion and the Cobra, je izšel leta 1987 in se uvrstil med 40 najboljših v Veliki Britaniji in ZDA. Njena druga plošča I Do Not Want What I Haven't Got je vključevalo singel Nothing Compares 2 U. Pesem, ki jo je napisal Prince, je dosegla prvo mesto po vsem svetu, vključno z ZDA in Združenim kraljestvom.