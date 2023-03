Sir Rod Stewart le nekaj ur pred nastopom odpovedal koncert v Avstraliji

"Pozdravljeni, moji prijatelji. Popolnoma sem zlomljen, ker sem razočaral svoje oboževalce, ki so kupili vstopnice za mojo turnejo. Danes zjutraj so ugotovili, da imam virusno okužbo in da je moje grlo preveč vneto, da bi lahko pel," je zapis na svojem Instagramu začel pevec Rod Stewart. Z objavo je obrazložil, zakaj je le nekaj ur pred nastopom odpovedal enega od koncertov v sklopu svoje turneje A Day On The Green.