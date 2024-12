Sirene, drugič kot češnja iztekajočemu letu

Vse, kar smo aprila videli in slišali v Cankrjevem domu, je Sara Briški Cirman zdaj naredila za nekaj stopničk bolj bleščeče, bolj bombastično, kar je vsekakor dober "upgrade" ter hkrati priprava na evropsko turnejo v prihajajočem letu. Alkimija zvoka, zgolj ob multiinstrumentalistu kitaristu Martinu Vogrinu (Luma) in violinistki Margariti Ulokina ter seveda elektronskim vložkom se je edinstvenem pristopu ob bok zlila z njeno nenadkriljivo vokalno interpretacijo, ki jo je občasno popestrila še z igranjem harfe in teremina. Na odru pa se ji je za eno seksi pesem pridružila tudi Lucija Harum, pevka dua Luma.

Mešanje elektro popa, opere in še česa pa je našim ušesom in očem pričaralo glasbeno-vizualne užitke, ki jih pri domačih pevkah lahko užijemo le rekdo oz. roko na srce, nikoli tako, na tak način, kot to lahko podoživimo ravno pri Raiven. Ta nam je na vrhunsko-glasbeno-vizualen način odstrla tančico drugega dela Siren in pokazala, kako lahko domača izvajalka z zgolj peščico odrskih akterjev, z dihjemajočo produkcijo svetlobnih učinkov poskrbi za pravi spektakel, ki tudi v manjši dvorani, kakršna je šišenska katedrala, dobi evrovizijske razsežnosti, ki privedejo k maksimalnemu učinku ter zadovoljevanju čutnih brbončic na najvišjem možnem nivoju.

"Moram se zahvaliti svoji ekipi, Martinu in Margariti ter lučkarju Gregorju Smrdelu in tonskemu mojstru Antoniu Križniču, scenografijo pa je pripravil moj fant Rok Kastrevec. Gre za pet okvirjev z mahom in posebnimi učinki, ki so kot žive jaslice na odru (smeh). Želela sem imeti kontraste med neonskimi lučmi in naravnimi elementi (mahom, rožicami), kot nekakšen črno-beli kontrast, ki me spremlja že ves čas. Sirene, pt. 2 pripravljam za naslednje leto, za tokrat pa smo pripravili kup novih aranžmajev, ki so najbrž koga presenetili in mojo glasbo osvetlili v drugačni luči, tako zvočno kot vizualno. Pripravljali smo se kakšna dva meseca in najboljši občutek je, da je tudi ljudem, s katerimi delaš, ta glasba zares všeč. Na odru sem bila kot v transu, kot bi tekla maraton, zdaj pa se počutim zelo sproščeno, skratka, super občutki," nam je Sara vzhičeno zaupala po čudovitem nastopu.