Škandal pred Evrovizijo: direktor ORF odstopil zaradi obtožb spolnega nadlegovanja

V uradni izjavi je ORF potrdil, da je bila na vodstvo naslovljena prijava, ki opisuje domnevno neprimerno vedenje direktorja v preteklosti. Dogodki naj bi segali v obdobje kmalu po začetku njegovega mandata na Avstrijskem javnem radiotelevizijskem servisu. Čeprav Weissmann očitke zanika, je ocenil, da je odstop v "najboljšem interesu organizacije", saj se želi izogniti nadaljnjemu škodovanju ugleda ORF, v času ko je ta pod svetovnim drobnogledom javnost in pred velikim gostovanjem glasbenega tekmovanja za Pesem Evrovizije.

Weissmann: "Obtožbe odločno zavračam"

57-letni Weissmann je v kratkem sporočilu zapisal, da "obtožbe odločno zavrača", a dodal, da trenutni položaj ORF, ki je tik pred organizacijo velikega evropskega dogodka, zahteva "popolno stabilnost vodstva". Ob tem je poudaril, da bo v sodnih postopkih sodeloval in da je prepričan v svoj prav. Njegov pravni zastopnik je izrazil tudi nezadovoljstvo nad hitrostjo dogajanja, saj naj Weissmann do trenutka odstopa ne bi imel vpogleda v vsebino prijave. Dejal je, da je "javna razprava, ki je nastala še pred začetkom preiskave, nesorazmerna" ter da bodo razmislili o nadaljnjih pravnih korakih.

Po Weissmannovem odstopu bo vodenje javnega servisa začasno prevzela dolgoletna novinarka in urednica Ingrid Thurnher, ki naj bi zagotovila nemoteno delovanje ustanove do imenovanja novega direktorja.