Škandal pred Evrovizijo: direktor ORF odstopil zaradi obtožb spolnega nadlegovanja

V uradni izjavi je ORF potrdil, da je bila na vodstvo naslovljena prijava, ki opisuje domnevno neprimerno vedenje direktorja v preteklosti. Dogodki naj bi segali v obdobje kmalu po začetku njegovega mandata na Avstrijskem javnem radiotelevizijskem servisu. Čeprav Weissmann očitke zanika, je ocenil, da je odstop v "najboljšem interesu organizacije", saj se želi izogniti nadaljnjemu škodovanju ugleda ORF, v času ko je ta pod svetovnim drobnogledom javnost in pred velikim gostovanjem glasbenega tekmovanja za Pesem Evrovizije.
Weissmann: "Obtožbe odločno zavračam"
57-letni Weissmann je v kratkem sporočilu zapisal, da "obtožbe odločno zavrača", a dodal, da trenutni položaj ORF, ki je tik pred organizacijo velikega evropskega dogodka, zahteva "popolno stabilnost vodstva". Ob tem je poudaril, da bo v sodnih postopkih sodeloval in da je prepričan v svoj prav. Njegov pravni zastopnik je izrazil tudi nezadovoljstvo nad hitrostjo dogajanja, saj naj Weissmann do trenutka odstopa ne bi imel vpogleda v vsebino prijave. Dejal je, da je "javna razprava, ki je nastala še pred začetkom preiskave, nesorazmerna" ter da bodo razmislili o nadaljnjih pravnih korakih.
Po Weissmannovem odstopu bo vodenje javnega servisa začasno prevzela dolgoletna novinarka in urednica Ingrid Thurnher, ki naj bi zagotovila nemoteno delovanje ustanove do imenovanja novega direktorja.
ORF je v izjavi poudaril, da bo ne glede na razplet preiskave organizacija glasbenega tekmovanja potekala po načrtih. Prav tako so zagotovili, da bodo obtožbe preiskane "temeljito, neodvisno in v celoti v skladu z internimi postopki". Letos bo Avstrija gostila Evrovizijo na Dunaju, kjer v maju pričakujejo več deset tisoč obiskovalcev in več sto milijonov televizijskih gledalcev. Dogodek predstavlja enega največjih produkcijskih projektov za avstrijski javni servis, zato je odstop na vrhu vodstva sprožil številne odzive v domači in mednarodni medijski javnosti.
ORF še naprej poudarja, da želi v ospredje ponovno postaviti delo in priprave na tekmovanje, medtem ko bo preiskava o domnevnem neprimernem ravnanju potekala v ločenem, zaupnem postopku.
