Skindred: Želimo napisati pesem, ki jo bo pela vaša mama

Britanski rock'n'reggae veseljaki Skindred so nedavno nastopili na hrvaškem Inmusic festivalu, vedno pa jim uspe ljudi pripraviti do družnega norenja in poskakovanja. Zdaj spet prihajajo v Slovenijo, saj bodo osrednje ime četrtkovega večera 2. Castle Kolpa Festivala. Naš sogovornik je bil energični pevec Benji Webbe.

Benji Webbe, vokalist britanske zasedbe Skindred, je prepričan, da si ljudje želijo enotnosti in ljubezni na svetu ... FOTO: Miro Majcen

Vaše nastope pričenjate s pesmijo AC/DC, nato pojete "rock'n'roll saved my soul" (rokenrol je rešil mojo dušo), nato slišimo tudi rap himno California Love. Kaj pravzaprav igrate Skindred? Naj vam nekaj povem. Mi smo mednarodni "sound system", ne samo rock'n'roll skupina. Uporabimo vsa sredstva, da ljudi pripravimo k miganju. Zasedbe velikokrat odigrajo svoje, rečejo "hvala lepa" in odidejo. Jaz pa, ko nekam pridem, se skušam povezati z dušami ljudmi. Pridem, da najdem ljudi, ki želijo biti svobodni mentalnega suženjstva. Ljudje, ki pridejo na naš nastop vedo, da bom izzval njihovo srce in dušo, ter da jih bom spodbudil, da se bodo združili, ne glede na to ali so črni, beli, istospolnega prepričanja, Kitajci, kar koli. Ko pridete k Skindred, ste pod našim dežnikom ljubezni. Če je v vas kakršna koli negativnost, ne morete ostati tu, morate oditi. Tisti, ki nas imajo radi in nam sledijo, želijo si enotnosti in ljubezni na svetu. Kar tudi prinašamo.

Razmišljate torej podobno kot nas uči reggae, Bob Marley? Ne, to je razmišljanje življenja. Gre za človeško razmišljanje. Nočete ljubezni? Miru na svetu? Seveda hočete, pa verjetno nimate nič skupnega z reggaejem. Kdo vas je torej poimenoval "hard reggae" (trdi reggae)? Komu mar za to? Ne verjamem v etikete. Moja najljubša skupina igra rock, folk in opero. Veste kdo je to? Queen! Šli so proti toku, le kdo bi sicer naredil 7-minutno pesem in jo poimenoval Bohemian Rhapsody? Pa je vaša in moja najljubša pesem. Če zdajle začneva piti in jo poslušati, bova skupaj plesala, jokala, rockala in se smejala.

... zase pa pravi, da želi napisati pesem, ob kateri bo zaplesal ves svet. FOTO: Miro Majcen

Na začetku ste menda imeli kar nekaj težav s snemanjem albumov ... Ja, to so bile težave z glasbenimi založbami, ki so bile do nas precej tečne. A pomembneje, prišli ste do svojega občinstva, mar ne? Seveda, a pustimo to ob strani, ljudi in uradnike, ki niti ne znajo tapkati z nogo v ritmu glasbe, saj so bedaki. Zanje ne delamo svoje glasbe. Podpisal sem pogodbo s hudičem, da se lahko moja glasba prodaja, a zame je to samo način, da glasba pride do ljudi. Na sceni ste več kot dvajset let, označili so vas za najboljšo koncertno skupino, imate še kaj za doseči? Želim napisati pesem, ki jo bo pela vaša mama in vaši otroci. Mislim, da take pesmi še nismo napisali. A mislim, da bomo napisali tako pesem, ki jo bo pel ves svet, v ljubezni in enostnosti. Tega še nisem dosegel. A želim napisati to pesem, s katero bo zapel svet. Četudi ne poznajo skupine. V to iskreno verjamem. Napisali smo že nekaj "hudih" pesmi, a če smo na lestvi z dvajset letvicami, smo šele na peti.

Kaj po vašem naredi dober festival? Ljudje, ki zares uživajo. Ki se družijo, rockajo in se imajo dobro. Spet prihajate v Slovenijo, imate sporočilo za slovenske oboževalce? Ja, komaj čakamo in se že zelo veselimo. Pridite na koncert v svojih majicah in prinesite denar, da kupite nove majice in imeli se bomo super (smeh) ...