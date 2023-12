Škis predstavljajo Moje mesto

Po prvi skladbi Najina igra, ki jo je pred približno pol leta ponudil mladi gorenjsko-dolenjski rockerski kvintet Škis, so fantje zdaj pripravili drugo pesem Moje mesto, ob bok kateri ponujajo tudi koncertni videospot. Prvenec pa pospešeno pripravljajo za naslednje leto.

Škis so sveža domača rokerska zasedba, ki aktivno deluje od pomladi leta 2021, sestavlja pa jo gorenjsko-dolenjska peterica. Skupino sestavljajo 23-letni vokalist Nejc "Jerko" Jerič, 21-letni kitarist Aleks "Aco" Podjed, 23-letni Luka "Zeko" Zabret, 22-letni klaviaturist Rok "Prha" Perhavc ter 30-letni bobnar Martin "Dule" Doljak. Združuje jih ljubezen do rokenrola, kar nakazuje tudi nova pesem Moje mesto, ki izžareva njihovo mladostno energijo, žanrsko pa se uvrščajo med klasični pop-rock s pridihom glama iz 80. let prejšnjega stoletja.

icon-expand Skupina Škis je gorenjsko-dolenjska peterica, ki aktivneje deluje od začetka leta 2021. FOTO: Matic Leben

Doslej so se koncertno predstavili lani in letos na Festivalu Naaaj dan v Predosljah, v kranjskem KluBaru, sodelovali so v natečaju izbora za Škisovo tržnico, ujeti pa jih je bilo mogoče tudi na Metelkovi, v Izoli, v Kopru, na Festivalu Stična, Rocku Zaplani in še kje.

Njihovo drugo avtorsko skladbo Moje mesto označujejo kot "himno mladosti", ki nas v rokerski maniri popelje na noro vožnjo skozi brezskrbno mladost, ne glede na hitri tempo življenjskega vsakdana. Za pesem so ponovno združili moči s producentom Dragom Popovičem, ki je poskrbel že za zvočno podobo prvega singla Najina igra. Videospot so posneli v sodelovanju z Maticem Lebnom in njegovo ekipo, ki je poskrbel za odlično vizualizacijo eksplozivne ter spontane odrske energije s katero se zasedba predstavlja na prizoriščih po Sloveniji.

icon-expand Zasedba po prvem singlu Najina igra zdaj predstavlja pesem in koncertni videospot Moje mesto. FOTO: Žan Zajc