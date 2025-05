Škisova tržnica znova središče zabave željnih študentov

"Ni ravo Rock Otočec, če kdo še razume to navezavo, ampak belih superg absolutno ne bi priporočal za obisk letošnje Škisove tržnice. Nabralo se je kar lepo število ljudi čez dan, predvidvajo, da je bilo vsega skupaj okoli 15 000 študentov," je v živo iz Škisove tržnice na Kardeljevi ploščadi, povedal Alen.

"Škorji in palerina," so Alenu o svoji letošnji obvezni opremi povedali študenti. "Glede na to, da običajno dežuje, mora biti primerna obutev, palerine pa so v avtu, za vsak slučaj" pa so povedali tisti bolj izkušeni, nekateri pa so se dogodka udeležili prvič: "Priznam, jaz sem prvi letnik in to je moj prvi obisk Škisove tržnice, tako dobrih ljudi še v življenju nisem spoznal, vsi so tako izjemni, prijazni. Tukaj najdeš vse- prijatelje, družbo."

Glavne zvezde letošnjega odra so bili Magnifico, Alo! Stari in Mrfy, ki so na Škisovi tržnici že nastopili.

"Mi smo igrali že leta 2019, jaz pa sem bil takrat zelo grd," nam je povedal pevec skupine Mrfy, Štras, bobnar Rok pa se je spominjal: "Jaz pa sem imel takrat pobrite lase. V hujših razmerah pa smo enkrat igrali v Ajdovščini, ampak danes je tukaj super, ker smo pričakovali dež, ampak je sonce!"

"Tudi jaz sem bil študent in se zavedam svojih študentskih napak. Študenti so zanimiva nacija, ampak so zelo v redu, poglej, kako plešejo že od petih popoldan," nam je povedal diplomirani novinar Štras, ki se je Škisove tržnice pred leti udeležil tudi kot študent obiskovalec.