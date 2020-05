Stella je za 20. rojstni dan pripravila nepozabno praznovanje, in sicer ustvarjanje nove skladbe in videa. "Ta skladba je pravzaprav moja rojstnodnevna zabava. Mogoče bom imela dejansko zabavo pozneje, ali pa bom imela naslednje leto dve (smeh)," je povedala ob izidu pesmi Ko ugasnil si luči.

icon-expand Stella je ob rojstnem dnevu izdala novo pesem Ko ugasnil si luči. FOTO: Menart Records

Študentka japonologije Stella je idejo za novo pesem Ko ugasnil si luči dobila prav v času izolacije, saj je, kot sama pravi, zelo pogrešala bližnje, prijatelje in sošolce. "Pesem govori o moji veliki ljubezni do objemov. Zelo vesela sem, ko so … in zelo žalostna, ko jih ni. Izginili so, ko ugasnil si luči …. Rima! (smeh). Če bi me vprašali, kaj rada počnem v prostem času, bi odgovorila, da je objemanje ena od mojih najljubših stvari na vrhu seznama," je o sporočilu skladbe povedala Stella, ki je pesem ustvarjala skupaj z Blažem Hribarjem, ki se podpisuje pod aranžma in produkcijo skladbe. Prav zaradi onemogočenega obiska studia je Stella svoje vokale posnela kar doma in prav ti so umeščeni tudi v končni master, kar je ena od posebnosti skladbe. Za pesem Ko ugasnil si luči je Stella sama ustvarila tudi video z besedilom pesmi. Po pogumnem premisleku je Stella skupaj s snemalcemTimom Zupančičem video kuliso posnela v Lučah, v reki Savinji pred čudovitimi brzicami.

icon-expand Stella z družino in prijateljicama na snemanju videa za pesem Ko ugasnil si luči. FOTO: Menart Records

"Na vsak način sem želela sedeti v reki in s tem nekako simbolično prikazati objeme," je povedala Stella in nadaljevala: "Na snemanju so se nam pridružili moji starši ter prijateljici Naja Podbrežnik in Neža Čuvan, saj sem potrebovala moralno podporo zaradi zelo mrzle vode (smeh). Naja je snemala tudi materiale za video 'behind the scenes', oziroma zakulisja ki ga bom zelo kmalu predstavila," je o snemanju videa povedala nadarjena vsestranska umetnica.