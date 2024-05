Skladba Joker Out v samem vrhu predvajanja na slovenskih radijih

Zavod IPF vsako leto predstavi uradne podatke o največkrat predvajanih skladbah na slovenskih radijskih postajah v minulem letu. V letu 2023 je na prvem mestu Miley Cyrus z uspešnico Flowers, na drugem mestu največkrat predvajanih skladb, ki so jih zavrtele radijske postaje, pa so Joker Out z evrovizijsko pesmijo Carpe Diem. Na domačih tleh so že v tretje osvojili naziv izvajalec leta na podelitvi nagrad zlata piščal, izdali pa so tudi vinilno ploščo z naslovom Live From Arena Stožice.