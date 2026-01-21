Naslovnica
Skladba Tebi s pevko Záli dobila novo podobo

Ljubljana, 21. 01. 2026 19.28 pred 25 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
Bohem feat. Záli - Tebi

Osvežena skupina Bohem v letošnje leto vstopa z glasbenim presenečenjem. Potem ko so s prihodom novega vokalista napovedali sveže poglavje delovanja skupine, predstavljajo tudi osveženo pesem Tebi. V novi različici se jim je pridružila Zala Smolnikar, ki je s svojim močnim vokalom pesmi dodala novo dimenzijo. Rock duet govori o ljubezni, ki jo Zala in pevec Ian opisujeta vsak iz svoje perspektive, kar so ujeli tudi v objektiv, saj so videospot posneli kar v studiu med snemanjem pesmi.

Skupina Bohem, ki že več kot dve desetletji sooblikuje slovensko rock sceno, letošnje leto odpira s posebnim glasbenim presenečenjem. Potem ko so s prihodom novega vokalista Iana Ostrožnika napovedali sveže poglavje svojega delovanja, aktualno skladbo Tebi predstavljajo v osveženi, še bolj intimni različici. V novi izvedbi, naslovljeni Tebi (v dvoje), se Ianu pridružuje izjemen ženski vokal – pevka Záli.

S prihodom novega pevca Iana je skupina dobila nov ustvarjalni zagon. Bohem so tako v zadnjem letu in pol izdali nekaj novih skladb, ki pa so ostale zveste njihovemu prepoznavnemu zvoku – rock osnova, obogatena z bogatimi godalnimi aranžmaji. Zadnja, konec preteklega leta izdana Tebi, pesem o ljubezni, ki ne mine, le spremeni obliko, si vztrajno utira pot do ljudi.

Četudi skladba opeva že neštetokrat opevano ljubezen, so Bohem v letošnjem letu spremenili njeno obliko. Skupaj s pevko Záli so posneli novo različico, rock duet in mu nadeli naslov Tebi (v dvoje). Skladba je preplet glasu z neustavljivo strastjo in je harmonija, ki prebudi najbolj skrita čustva. Ian in Záli se v pesmi dopolnjujeta in pripovedujeta ljubezensko zgodbo vsak s svojega zornega kota, saj, kot pravijo člani banda: "Za ljubezen (in za duet) sta vedno potrebna dva."

Medtem ko je prvotni videospot za pesem Tebi prikazoval filmsko zgodbo dveh sorodnih duš v prepletu preteklosti in sedanjosti, so se pri duetu odločili za drugačen pristop. Videospot za različico Tebi (v dvoje) je neigran, iskren in pristen, saj je nastal neposredno med snemanjem skladbe v studiu.

Bohem so se slovenski javnosti predstavili leta 2004 z izdajo prvenca Življenje ni zločin in On je jaz. Do danes so izdali štiri studijske albume: poleg prvenca še Manifest ljubezni (2008), Na drugem bregu (2014) in Proti toku (2023). Leta 2024 je skupina stopila na pot korenite preobrazbe, ko se je po dveh desetletjih sporazumno razšla z dolgoletnim pevcem Maticem Jeretom, ki ga je maja 2024 zamenjal Ian Ostrožnik. Vstop v novo ero so obeležili s singlom Kaj vse bi dal (2024), kmalu zatem pa sta sledili še dve novi skladbi: Nepopisan list in čustvena Tebi. Danes skupino, ki z novo energijo zre v prihodnost, sestavljajo Ian Ostrožnik (vokal), Simon Šubic (kitara), Dejvi Kotar (bas kitara), Manca Pinterič (klaviature) in Luka Pate (bobni).

Bohem Tebi Zala Smolnikar
