Skoraj dva meseca po smrti bo izšel nov DMX-ov album Exodus

"Moj brat X je imel eno najčistejših in najredkejših duš, kar sem jih kadarkoli srečal. Življenje je posvetil družini in glasbi. Predvsem pa je bil radodaren in je imel svoje oboževalce rad brez primere," je povedal Beatz . Po njegovih besedah je DMX nestrpno čakal na trenutek, ko bi njegovi oboževalci lahko slišali album Exodus.

DMX je bil na rap sceni poznan predvsem v poznih 90. letih minulega stoletja in v začetku novega stoletja. Med njegovimi uspešnicami sta skladbiX Gon' Give It To Ya inParty Up. Znan je bil po nasilnih besedilih, ki so vključevala psovke in v katerih se je soočal s svojimi notranjimi demoni. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa posmrtni album nosi ime po raperjevem sinu Exodusu Simmonsu.