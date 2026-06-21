Skoraj katastrofa, a vrhunski spektakel s solzami sreče na koncu

Le malokomu se je sanjalo, da bi v teh vročih poletnih dneh lahko kar koli skazilo 10-letnico zasedbe Joker Out, ki se je kake pol leta pripravljala na obeležitev okrogle obletnice na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Že ob odprtju fan pita okoli 18. ure so se začeli nabirati grozeče sivi in vedno temnejši oblaki, ki so dajali vedeti, da ne sledi nič dobrega, tisti najbolj zagreti pa so kljub temu hiteli zavzeti svoje mesto čim bolj pod odrom. Drugi pa smo se strateško odločili za umik v parkirane avtomobile nedaleč stran.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Skupina Joker Out ob deseti obletnici pripravila pravi karneval Miro Majcen

Skupina Joker Out ob deseti obletnici pripravila pravi karneval Miro Majcen

Skupina Joker Out ob deseti obletnici pripravila pravi karneval Miro Majcen

Skupina Joker Out ob deseti obletnici pripravila pravi karneval Miro Majcen

Skupina Joker Out ob deseti obletnici pripravila pravi karneval Miro Majcen









Slednje se je kmalu izkazalo za pametno potezo, saj so se prve debele kaplje stopnjevale v konkreten naliv, pravzaprav nevihto s strelami, svoje pa je vsemu skupaj pridal še veter z vseh strani, tako da niso bili varni niti tisti, ki so vedrili v VIP-loži, ki je sicer imela streho, dejansko pa so se celo invalidi s svojimi spremljevalci poskrili po mobilnih WC-jih. Za marsikoga razlog za panični napad, večina ljudi na prizorišču je bila v trenutku do kože premočenih, nekateri so odhajali domov v želji po suhi obleki in obutvi, dejstvo pa je, da je dež vztrajal celo uro in pol, tako da se med 18. uro in 19.30 ni moglo dogajati prav nič, celoten dogodek pa je neusmiljena količina dežja postavila pod krepak vprašaj.

Okoli 18.30 je sicer na oder prišla predskupina Alter Ace, a se je po eni pesmi hitro pospravila z odra, saj je bil naliv enostavno premočan, hkrati pa je v takih primerih treba poskrbeti tudi za varnost nastopajočih. Do nekako pol osme ure zvečer se je stanje dokončno umirilo, dež je ponehal, prihod na prizorišče pa je pokazal gručo povsem premočenih ljudi in dobesedno bazene vode, ki so ločevali fan pit od prednjega in zadnjega dela parterja. Seveda vsi mokri niso imeli težav s skakanjem po vodi in prečkanjem bazenov, malce bolj smo se morali potruditi vsi, ki smo pred tem vedrili na suhem.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom Miro Majcen

Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom Miro Majcen

Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom Miro Majcen

Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom Miro Majcen

Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom Miro Majcen

Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom Miro Majcen

Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom Miro Majcen

Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom Miro Majcen















Okoli 19.30 se je z malce zamude na odru pojavil finski "žabec" Käärijä, ki ga ljubitelji Evrovizije dobro poznajo po pesmi Cha Cha Cha, hkrati pa njegova spremljevalna zasedba vsebuje še kup njegovih "klonov", saj so vsi postriženi na enak način, da so podobni njemu, od preostalih ga ločuje zgolj njegov zeleni mini jopič, ki mu pokriva rame in roke. "Hvala, ker ste vztrajali za moje prijatelje Joker Out," je izjavil Finec, ki so mu mediji in predvsem družbena omrežja pripisovala pravi "bromance" z Bojanom, vse skupaj pa je kajpak pri mladini prispevalo svoje k popularnosti tako enega kot drugih. Njegove poskočne viže, navdahnjene tudi z Rammstein, katerih tetovažo ima na prsih, so dodobra ogrele vse tiste, ki so jim voda in premočenost že počasi hitele iti na živce, a ob miganju se najbrž da pozabiti tudi na trenutno mokre čevlje in spodnje perilo.

Um & Kuna Freestyle Show sta se svojemu nastopu morala odpovedati, zato pa so že nekaj minut po 21. uri z vrha karnevalskega odra, ki je dejansko spominjal na rdeče-beli cirkus, švignili kačasti konfeti, zaslišali pa smo kitarske takte pesmi Umazane misli. Veselje je bilo nepopisno in v trenutku se je zazdelo, da se je vse postavilo na svoje mesto.

"Dobrodošli na 10. rojstnem dnevu, hočem videt 15 tisoč parov rok, niti dež vas ni odgnal, ta večer bo šel v anale, to je zdaj grande finale," je kmalu po 21. uri prisotne oboževalce in oboževalke iz 50 držav pozdravil pevec Bojan.

Nadaljevali so z Muzika za decu, na odru pa so se začele odvijati artistične točke Cirkusa Fuskabo z lebdečimi artistkami na trakovih, kar je bila samo napoved vsega, kar je sledilo. Po Barvah oceana je sledila Plastika, ko je sredi pesmi celoten oder obmolknil, ker je prišlo do prekinitve električnega toka, a je petje občinstva lepo peljalo pesem do konca, Jokerji pa so igrali, kot da se ni nič zgodilo. Začeli so že naslednjo pesem Ona, ko se je sredi nje tok pojavil nazaj, vse skupaj pa je šlo mimo brez drame in povsem profesionalno. "Človek ne potrebuje štroma, če je taka atmosfera," je komentiral Bojan, pri Tokiu pa smo bili deležni ognjenih učinkov in dimnih topov.

Navidez vrhunsko razpoloženim Krisu, Janu, Juretu in Nacetu so tokrat pomagali še pomožna vokalistka ter vokalist, ki je poprijel tudi za kitaro, ter klaviaturist, kar je nekaj, česar doslej nismo videli na njihovih koncertih, a treba je priznati, da tako popolnega zvoka in vizualij glede na vse, kar se je dogajalo, ni bilo pričakovati. A razen nekaj lučk, ki so očitno klonile pod količino nanje polite vode, ni bilo večjih "kiksov", ki bi kazili podobo tega edinstvenega dogodka.

Proti toku in Dopamin sta bili pesmi, pri katerih oboževalke še posebej glasno pojejo, seveda pa je bil pri Supersonicu čas za gosta, saj je oder zavzel srbski traper David Ljubenović, bolj poznan kot Devito, ki ni pozabil svoje obrazne maske in svetlečih zobnih nastavkov. Izvedel je še pesem Svemir, ki jo je mlada publika prav tako dobro poznala.

Jokerji so nizali hit za hitom, saj se zdi, da so v desetletju ustvarili zares veliko pesmi, ki so se njihovim privržencem dodobra usedle v srca in duše, praktično vse pesmi pa je večina prepevala od začetka do konca. Cirkuško-rokerski oder so zavzeli artisti, telovadci, sledile so ognjene točke, dekleti na monociklu, pri pesmi Metulji so Bojana obdale telovadke z bleščeče-svetlečimi krili, pri Padam pa so ga pripeli na trapez, da je pesem zapel v zraku ter poskrbel za nekaj vratolomnih obratov in globokih vzdihov navdušenja. Käärijä se je ponovno prikazal, da je pomagal zapeti svoj evrovizijski hit, z Bojanom pa sta pokazala, da sta res velika prijatelja in da sta vesela medsebojnih uspehov. Proti koncu so sledile še Sunny Side of London, Omamljeno telo ter nekaj srbohrvaških, kot sta Šta bih ja in Bluza. Ter seveda zimzelena Vem, da greš ter zadnji singel Odsevi sonca.

V dodatku so pridali še Carpe Diem ter akustični Novi val, kako čustven je bil ta vrtiljak za vse, pa so pokazali njihovi obrazi, ko so se čisto vsi člani dobesedno razjokali od sreče ter sprostitve čustev ob tako velikem jubileju in uspešno izpeljanem koncertu, ki se zaradi višje sile skoraj ne bi zgodil. Vsemu skupaj so "zobe" pokazale tudi Bojanove hlače, ki so se strgale na več koncih, da jih je med koncertom skoraj izgubil, ko so za češnjo na 10-letni torti ponovili Umazane misli, pa je obe hlačnici odtrgal in ju vrgel kot spominček med največje zagreteže v prvih vrstah. "V enem trenutku so se mešale kaplje dežja in solze strahu, da bo vse padlo v vodo. Dobesedno. Potem pa ste prišli vi, začeli bosi plesati po lužah in koncert spremenili v nekaj najbolj spontano sladkega, kar smo kdaj doživeli. Ta karneval si bomo zapomnili za vedno – ne po nevihti, ampak po tem, kako magični smo bili skupaj pod njo. Hvala vam," so po koncertu zapisali na Instagramu.

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